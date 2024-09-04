В Таиланде найдено тело тагильчанина со следами пыток

В Таиланде обнаружен мертвым 27-летний тагильчанин Илья Орлов. Его тело нашли вчера в Паттайе в канаве под статуей Наги недалеко от пляжа Карон. Он был в одних шортах, рядом нашли сумку с его документами и паспортом некой россиянки.

Как пишет местный телеканал Channel 8, мужчина был покрыт синяками, в том числе кровоподтеки были на лице и шее; на обеих руках и одной ноге – глубокие резаные или колотые раны.

По предварительным данным, к моменту обнаружения мужчина был мертв около 12-24 часов. Точную причину и время смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Местная полиция полагает, что убийство произошло в другом месте, а после тело выбросили в канаву. Орлов мог стать жертвой местной преступной группировки.

Отмечается, что мужчина приехал в Таиланд еще в конце апреля в составе тургруппы, но находился в стране нелегально, так как 90 безвизовых дней уже истекли.

Погибший мужчина был женат, в Таиланде у него есть ребенок, который сейчас находится с бабушкой в Паттайе. По данным телеграм-канала SHOT, который поговорил с супругой Орлова, ранее молодой человек высказывал мысли о суициде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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