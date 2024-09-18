Семья погибшего на Пхукете тагильчанина не может вернуться домой

Семья погибшего на Пхукете 27-летнего тагильчанина Ильи Орлова не может вернуться в Россию, у них кончились деньги.

Когда началось расследование гибели мужчины, выяснилось, что у его жены нарушены сроки пребывания в стране – она находилась там без визы больше положенного местными законами времени. Поэтому ее арестовали и должны депортировать за ее же счет, однако средств на это у семьи нет, сообщает портал «Турдом». На Пхукете также находятся шестилетняя дочь и мать погибшего тагильчанина, ребенок сейчас с бабушкой. Они ждут помощи, чтобы вернуться в Россию.

Как уже сообщал «Новый День», Илья Орлов весной перевез свою семью на Пхукет, чтобы с обосноваться там, в начале сентября его тело было обнаружено неподалеку от одного из пляжей. Первоначальной версией было убийство, однако после расследования полиция Таиланда пришла к выводу, что это был суицид.

Нижний Тагил, Елена Сычева

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