Следком выясняет причину смерти тагильского туриста в Таиланде

Следователи СКР начали проверку по факту гибели 27-летнего туриста из Нижнего Тагила в Таиланде.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, в ходе проверки будут опрошены родственники погибшего, выполнены иные необходимые мероприятия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщал «Новый День», вчера в Таиланде нашли мертвым 27-летнего тагильчанина Илью Орлова. Его тело обнаружили в Паттайе в канаве под статуей Наги недалеко от пляжа Карон. Он был в одних шортах, рядом лежала сумка с его документами и паспортом некой россиянки.

Мужчина был покрыт синяками, в том числе кровоподтеки были на лице и шее; на обеих руках и одной ноге – глубокие резаные или колотые раны.

Местная полиция полагает, что убийство произошло в другом месте, а после тело выбросили в канаву. Орлов мог стать жертвой местной преступной группировки. Отмечается, что мужчина приехал в Таиланд еще в конце апреля в составе тургруппы, но находился в стране нелегально, так как 90 безвизовых дней уже истекли.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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