Упавшая на рельсы в метро сбежала из больницы

Женщина, которая сегодня упала на рельсы на станции метро «Уральская» в Екатеринбурге, сбежала из больницы № 24, сообщает телеграм-канал «Подземка Екатеринбурга». Ранее она была госпитализирована с ушибами.

Напомним, инцидент произошел сегодня днем. В метрополитене также сообщали, что женщина прыгнула под поезд сама – это было видно по камерам видеонаблюдения на станции. На полчаса движение останавливали.

Екатеринбург, Елена Сычева

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