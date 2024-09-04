«Автомобилист» выиграл уральское дерби на старте чемпионата КХЛ

ХК «Автомобилист» одержал победу в стартовом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги. В уральском дерби на родном льду екатеринбуржцы обыграли челябинский «Трактор» со счетом 3:2.

Первый гол в сезоне забил новичок команды Брэндон Лайпсик. На 9-й минуте канадский нападающий замкнул комбинацию большинства и точно бросил шайбу под перекладину ворот Зака Фукале. «Трактор» ответил очень быстро: после броска Александра Шарова шайба срикошетила в ворота хозяев от игрока «Автомобилиста».

Во втором периоде екатеринбуржцы увеличили преимущество, причем сделали это в меньшинстве. Кертис Волк и Степан Хрипунов убежали в контратаку, с передачи канадского партнера Хрипунов забил – 2:1. Вскоре «Автомобилист» вновь получил два удаления подряд, и почти минуту команда отбивалась в формате «три на пять». Екатеринбуржцы выстояли, и уже в равных составах вратарь Евгений Аликин совершил чудо-сейв, спасая свою команду от неминуемого гола. Вскоре у «Автомобилиста» появилась возможность поиграть в большинстве, и хозяевам понадобилось всего 11 секунд, чтобы реализовать численное преимущество. Ник Эберт мощным броском с синей линии сделал счет 3:1. Под занавес периода «Трактор» все же сократил отставание до минимума – Виталий Кравцов в суматохе на пятачке «Автомобилиста» нашел свободное пространство и забросил шайбу.

В третьем периоде «Трактор» активно наседал на ворота екатеринбуржце, но Аликин больше не позволил гостям забить. В концовке хозяева и вовсе оборонялись вчетвером против шестерых соперников и сохранили победный счет на табло.

«Приятно вернуться в потрясающую атмосферу. Спасибо болельщикам за поддержку, именно за счет нее удалось одержать трудовую, тяжелую победу. 30 блокированных бросков, соперник здорово начал матч. «Трактор» – быстрая команда, они создавали моменты, и мы были вынуждены много обороняться. Но оборонялись неплохо, ребята выполнили то, что от них просили. Неплохо сыграла бригада меньшинства и большинства. И, конечно же, вратарь, который держал нас в игре. Первая победа – тяжелая победа, которая придает нам уверенности», – подвел итоги главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 6 сентября против «Сибири». Игра состоится в КРК «Уралец».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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