Кадры – это ключевое: на Урале обсудили научно-технологическое развитие региона

Правительство Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым приняло программу научно-технологического развития региона. Одним из важнейших ее аспектов станет подготовка высокопрофессиональных кадров, прежде всего – в сфере производства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19 сентября программу представил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков на заседании совета областного Союза промышленников и предпринимателей, которое прошло в Уральском федеральном университете.

Алексей Шмыков подчеркнул, что программа разработана с учетом указов по обновленным национальным целям и федеральной стратегии, обозначенным президентом России Владимиром Путиным. Ее цель состоит в увеличении к 2030 году в полтора раза доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Такой результат возможен только при совместных усилиях власти и бизнеса. Разрабатывать конкретные мероприятия будут профильные министерства Свердловской области, а их партнерами должны стать крупные предприятия. В частности, областное министерство образования будет курировать проекты по профессиональному образованию, а Союзу промышленников и предпринимателей предложено внести свои предложения по подготовке специалистов.

Алексей Шмыков напомнил, что в Свердловской области уже второй год реализуется проект, связанный со средне-специальным образованием. «Напомним, учреждения СПО у нас сейчас имеют двойное подчинение – это Минобразования с одной стороны и профильные министерства – с другой: Минпром, Минтранс, МинАПК и так далее. Первый год с таким механизмом мы прошли достаточно неплохо. Министерство промышленности и науки взяло на себя повышенные обязательства по работе с техникумами, они выстраивают отношения с муниципалитетами и градообразующими предприятиями», – рассказал Алексей Шмыков.

По словам первого заместителя губернатора, во многих территориях области в целом сохранилась еще советская система таких взаимоотношений, только сейчас ее корректируют в соответствии с современными задачами. Идет модернизация, в рамках которой в учебных заведениях где-то упраздняют бюджетные места по профессиям, не востребованным на рынке труда, и наоборот, добавляют необходимые. Акцент в этой работе сделан на моногородах – Асбест, Серов, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Ревда, Первоуральск и так далее. Горно-металлургический комплекс и машиностроение остаются основными локомотивами Свердловской области. «Подготовка кадров – это ключевое», – подчеркнул Алексей Шмыков.

Добавим, отдельным направлением деятельности свердловского правительства является обеспечение кадрами оборонно-промышленного комплекса. Ранее в областном минпромнауки «Новому Дню» рассказали, что нововведения есть и здесь. В некоторых учебных заведениях вводится индивидуальный план обучения, когда студентов четвертых курсов направляют на длительную производственную практику на оборонные заводы – с заключением трудового договора, с хорошей зарплатой. Студент учится на четвертом курсе и одновременно зарабатывает и узнает предприятие.

На заседании совета СОСПП 19 сентября присутствовал первый заместитель министра науки и образования РФ Дмитрий Афанасьев, который в своем выступлении особое внимание уделил подготовке инженерных кадров с высшим образованием и отметил успехи, которые достигнуты в этом направлении на Урале благодаря кооперации науки и бизнеса.

Федеральный чиновник отметил, что сейчас система высшего образования России переходит на новый способ подготовки кадров – на основе данных, которые предоставляют работодатели, прежде всего – крупные. Обратная связь от промышленных предприятий должна превращаться в конкретные задачи для вузов, и на Урале это уже происходит. Дана установка на подготовку не инженеров вообще, а более узких специалистов – например, инженеров-металлургов или горных инженеров. По словам Дмитрия Афанасьева, такая реформа проводится для того, чтобы переход от обучения в вузе к работе на предприятии «был плавным, почти незаметным». Примеры такого сотрудничества в России, в том числе и на Урале, уже есть, но такую практику надо расширять.

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров отметил, что вуз совместно с промышленными предприятиями уже реализует новую модель инженерного образования, которая начинается еще в школе. Есть примеры ранних профориентационных мероприятий, позволяющих привить детям интерес к технологиям с раннего возраста. Например, Уральский оптико-механический завод проводит для школьников открытый конкурс инженерных решений, «Синара», ЕВРАЗ и Уральский завод гражданской авиации – мастер-классы и встречи со школьниками, открывают инженерные классы. Затем молодые люди получают базовое и специализированное высшее образование, повышают квалификацию. «Чем больше промышленники будут приходить к нам сами, тем больше будет заинтересованность у студентов», – отметил Виктор Кокшаров и призвал руководителей предприятий учреждать для наиболее талантливых студентов корпоративные стипендии по примеру ТМК, у которой уже 200 стипендиатов.

Участники заседания также заявили, что со следующего учебного года будет усовершенствован механизм приема студентов на целевое обучение в вузах, что позволит более активно участвовать в этом региональным промышленным предприятиям.

Целевое обучение уже является одним из приоритетов при подготовке кадров. Как уже сообщал «Новый День», в этом году в Свердловской области высшие учебные заведения открыли для целевого обучения около 3 тысяч мест. Количество «целевиков» в регионе ежегодно растет. С этого года весь процесс заключения договора о целевом обучении реализуется через портал «Работа в России». Ранее абитуриенты самостоятельно искали организацию, которая выступила бы в роли заказчика и впоследствии стала бы их работодателем, теперь все делается проще.

Добавим, что привлечению талантливой молодежи и с Урала, и из других регионов и даже государств на технические специальности в УрФУ будет способствовать строительство нового кампуса мирового уровня, которое активно продвигает губернатор Евгений Куйвашев. Уже сейчас введены в эксплуатацию пять общежитий на 8500 мест, общественный и медицинский центры, стадион.

Напомним, два года назад Евгений Куйвашев презентовал проект кампуса УрФУ российскому премьеру Михаилу Мишустину и заручился его поддержкой. Федеральные власти выделили на создание кампуса 20 миллиардов рублей. В результате на территории кампуса должны появиться здания Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления и СУНЦа УрФУ.

Готовность второй очереди кампуса на данный момент составляет 37-45%. Планируется, что все три объекта общей площадью 100 тысяч квадратных метров будут сданы одномоментно – в ноябре 2025 года. Университетский кампус в Екатеринбурге станет одним из 25 кампусов мирового уровня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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