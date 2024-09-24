Непростые 4 года – Якушев прокомментировал свой уход с поста полпреда

Владимир Якушев прокомментировал свой уход с поста уральского полпреда. По его словам, ему выдались непростые четыре года работы.

«Без малого четыре года, которые я работал на посту полпреда, выдались непростыми для страны и для Уральского федерального округа в частности. На 2020 год пришёлся пик пандемии коронавируса. Она казалась сложнейшей проблемой в новейшей истории. Затем специальная военная операция сильно изменила нашу жизнь. В условиях мощнейшего давления стран Запада приходилось в короткие сроки существенно увеличивать объёмы производства предприятий оборонно-промышленного комплекса. Параллельно все регионы УрФО держали заданные темпы реализации национальных проектов, работали над достижением национальных целей, улучшением уровня жизни уральцев. На мой взгляд, все субъекты стали одной мощной командой, поддерживали друг друга делом и советом. Мы все, каждый на своём месте, продолжим трудиться, чтобы эта слаженное взаимодействие продолжилось. Чтобы цели специальной военной операции были достигнуты, и Победа наступила как можно быстрее», – подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, что сегодня был обнародован указ президента РФ Владимира Путина, который Владимир Якушев освобождается от должности представителя президента в УрФО.

15 июня 2024 года он получил назначение секретарем Генсовета «Единой России» и с того времени совмещал два поста.

Екатеринбург, Елена Васильева

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