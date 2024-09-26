Число закрытых на карантин по пневмонии школ выросло до десяти

В Екатеринбурге растет число образовательных учреждений, которые закрываются на карантин по пневмонии.

Как сообщает близкий к администрации города телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», на сегодняшний день зафиксировано 157 случаев заболевания пневмонией, из них в школах – 130, в детских садах – 27. На карантин закрыты школы № 16, 19, 23, 79, 94, 137, 151, 181, гимназия № 45, детский сад № 43, 9 классов лицея № 135, по 1 группе в садиках № 23 и 150.

По одному случаю заболевания зафиксировано в 16 классах в 13 школах Чкаловского, Кировского, Орджоникидзевского и Верх-Исетского районов, а также в 22 группах в 11 детсадах Академического и Чкаловского районов. Они находятся на карантине без предписания Роспотребнадзора о приостановке образовательного процесса.

Как уже сообщал «Новый День», с 18 сентября в Екатеринбурге пять школ были переведены на дистант в связи со вспышкой пневмонии – № 16, 19, 23, 79 и 181. Также на Урале регистрируется все больше детей и взрослых с ОРВИ. По словам медиков, это сезонный всплеск, активность которого связана с началом работы детских садов, школ, вузов, где вирусы передаются воздушно-капельным путем очень быстро. Чтобы понять, чем именно вы болеете, необходимо разобраться в симптоматике. «Новый День» напомнил, чем отличается ОРВИ от гриппа и коронавируса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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