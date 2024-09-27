Дистант из-за пневмонии в школах Академического продлили

Дистант в пяти школах Академического района, где была выявлена пневмония, должен был сегодня закончиться, но его продлили из-за роста заболеваемости, передает «Новый День».

Так, в школе №16 карантин продлили до 3 октября, в школе №23 у 1-4 классов – до 4 октября, а в школе №19 – до 6 октября.

В Академическом закрыли также детский сад №43 до 6 октября и по одной группе в детских садах № 23 и 150.

В мэрии уточнили, что в Октябрьском районе пневмонией заболели пять человек – на дистанционное обучение до 3 октября перевели школу №94. На карантин также выведены 9 классов в лицее №135, школе №137, школе №151, гимназии №45, старшей школе №181 Чкаловского, Кировского и Академического районов.

Всего пневмонией болеют 157 детей, из них 130 школьников и 27 дошкольников.

Как уже сообщал «Новый День», с 18 сентября в Екатеринбурге пять школ были переведены на дистант в связи со вспышкой пневмонии. Также на Урале регистрируется все больше детей и взрослых с ОРВИ. По словам медиков, это сезонный всплеск, активность которого связана с началом работы детских садов, школ, вузов, где вирусы передаются воздушно-капельным путем очень быстро. Чтобы понять, чем именно вы болеете, необходимо разобраться в симптоматике. «Новый День» напомнил, чем отличается ОРВИ от гриппа и коронавируса.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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