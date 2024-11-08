Враждебные искажения, многоуровневые захоронения и кибердеревня в реальном мире: что продвигают молодые ученые

В Екатеринбурге прошел научный баттл среди ученых из разных городов России. У молодых психологов, ландшафтных архитекторов, ветеринаров, химиков, биологов и физиков было 10 минут на продвижение своих исследований. На лекциях спикеры подняли вопросы: почему мозг человека ежедневно устраивает «шоу ужасов», какие захоронения будут более экологичными и вместительными и как ИИ может помочь в работе ветеринарных специалистов.

Враждебные искажения или почему нам кажется, что мир вокруг – против нас

Изо дня в день каждый человек становится жертвой враждебных искажений – ошибочного мышления, которое враждебно интерпретирует поведения людей. «Иногда может показаться, что весь мир настроен против нас: утром машина окатила водой из лужи, днем – толкнули в столовой, вечером – наступили на белые кроссовки. И мы думаем: «А что, если все эти люди хотели мне навредить?» В таком случае мы становимся жертвами враждебных искажений, из-за которых нам сложнее взаимодействовать с людьми», – рассказала студентка Московского института психоанализа Марина Хоркина.

По словам спикера, враждебным искажениям подвержены люди, негативно настроенные по отношению к миру, а также те, кто с трудом воспринимает любые неопределенные ситуации. «Высокая толерантность к неопределенности в комплексе с враждебностью уменьшает риск возникновения враждебных искажений, в то время как низкая толерантность к неопределенности увеличивает вероятность их возникновения. А враждебное искажение является более сложным продуктом познавательной деятельности, в которой складываются и установки, и опыт, и размышления», – отметила Хоркина.

Также она обратила внимание, что дискомфортные условия для человека могут прокачать его восприятие и помогут спокойнее относиться к нетипичным ситуациям: «Мы сможем повысить свою толерантность к неопределенности, если будем себя все время погружать в какие-то ситуации, которые являются для нас дискомфортными. Если вам не нравится учиться в институте, на самом деле вы прокачиваетесь, потому что это состояние дискомфорта».

Многоуровневые кремационные захоронения – экологично и экономично

Спикер из Москвы, ландшафтный архитектор Полина Безшлеева разработала новые архитектурные формы для захоронений, более экологичные и вместительные. Так, она привела в пример склепные наземные и подземные захоронения, в которых на небольшой площади вмещается большее количество человек, чем при традиционном погребении. В горах, где рельеф не позволяет похоронить человека в земле, молодая ученая предложила использовать галерейные захоронения и ниши для праха в балюстрадах. А в случае с наводнениями Безшлеева разработала кремационный мемориальный парк на барже с повышением уровня воды.

Также девушка подчеркнула, что, по сравнению с традиционными захоронениями, кремация экологичнее и экономнее как по пространству, так и по расходу древесины: «Когда человека хоронят традиционным способом, многое влияет на экологию почв и подземные воды. Также увеличивается санитарно-защитная зона: например, у традиционных кладбищ она 100-300 метров, а у кремационных кладбищ – всего 50 м. Кроме того, кремация – это экономично. На участке земли 2×2 метра традиционным способом можно захоронить 1-2 человека, а с помощью кремаций – до 32 человек. Также для того, что изготовить гробы площадью 4 га, используется столько древесины, сколько можно было бы использовать на постройку 40 домов».

«Кибердеревня – это уже реальность»

Аспирант Петербургского университета ветеринарной медицины Руслан Бараев разработал систему с ИИ, которая позволяет ветеринарным специалистам быстрее «сдружиться» с юридической деятельностью. Как он отметил, ветеринария – это отчасти область пищевой промышленности, поскольку любой продукт животного происхождения, который попадает на прилавки магазинов, проходит несколько раз через ветеринарного врача, оформляющего сотни бумаг. Однако не только ветеринарные специалисты, но и многие другие люди могут столкнуться с нарушением ветеринарного законодательства, которое, в свою очередь, ведет к немалым штрафам. «Хоронить в огороде умершего кота нельзя, штраф от 5 тысяч. А если животное заболело инфекцией, которая передается людям, и вы не обратились в ветклинику, вас могут штрафануть уже на 50 тысяч. Не вакцинировали питомца – также штраф до 50 тысяч», – подчеркнул Руслан.

Чтобы не допустить правонарушения, спикер придумал ветеринарный Уголовный Кодекс с удобной и понятной пользователю системой, непрерывным мониторингом изменений в законодательстве и использованием ИИ, который будет автоматически заполнять документы и переводить официально-деловой стиль изложения на простой язык. «На данный момент очень многое в работе животноводческих мероприятий автоматизировано и переведено на рельсы цифровизации и искусственного интеллекта. У нас тракторы уже беспилотные, кормилки и поилки тоже беспилотные, автоматизированы системы подсчета скота на предприятии. Даже у каждой коровы есть свой уникальный идентификационный номер. Кибердеревня – это уже реальность», – отметил спикер.

Также молодой специалист подчеркнул, что такая структуризация юридических документов может быть востребована во многих других отраслях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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