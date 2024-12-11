Метро, медицина, экология, цены: о чем спрашивали Куйвашева на прямой линии

Сегодня в 15:00 губернатор Евгений Куйвашев ответит на вопросы свердловчан в телевизионном эфире. «Новый День» вспомнил, какие проблемы волновали жителей региона в прошлые годы и как тогда проходили прямые линии.

Например, в 2015 и 2016 году организатором диалога губернатора с населением выступила «Областная газета». Прямой трансляции не было, но вопросы граждан появлялись на сайте издания. В 2016 году граждан традиционно интересовали вопросы транспорта, и в частности – развитие метро. «Все больше склоняюсь к мнению, что вторую очередь метро постигнет судьба телебашни у цирка. Есть ли шансы, что дело сдвинется с мёртвой точки, что будут новые станции хотя бы к 2020 году?» – спросил Евгений Смородяков. Задавали вопросы, связанные и с наземным транспортом. «Евгений Владимирович, скажите, пожалуйста, когда вы начнете строительство лучевой сети новых автодорог между столицей Среднего Урала и ее городами-спутниками?» – поинтересовался Александр Двинцев. Но были и «общечеловеческие» вопросы: как Евгению Куйвашеву удалось бросить курить, где он провел новогодние каникулы и выплатил ли он уже ипотеку, которую взял в начале своего губернаторского срока.

В 2020-х Евгений Куйвашев, следуя поручению президента, перенес свои прямые линии на телевидение, его выбор естественным образом пал на ОТВ.

В 2022 году губернатор впервые высказался о некоторых аспектах частичной мобилизации. Один из вопросов, адресованных главе региона, касался того, что некоторые военкоматы не обращали внимания на наличие у резервиста детей или брони от предприятия. «Сажают в автобус в одних спортивных штанах, говорят, в части разберутся, что это такое?» – эмоционально спросил губернатора житель области. Евгений Куйвашев ответил, что перегибы на местах действительно были. «Были военкомы, которые на местах отличились. Много жалоб было на военкомат Нижнего Тагила. После жалоб на горячую линию разобрались с этим. Надеюсь, новый военком области вразумит нижнетагильского военкома. Тем более работа наладилась. Был составлен список сотрудников, которые имели бронь, их вернули домой. Мы разбираемся с каждым случаем. И в очередной раз напоминаю про горячую линию», – сказал губернатор.

Практически на всех прямых линиях Евгения Куйвашева поднималась проблема нехватки врачей узких специальностей в тех или иных городах области. Например, в 2023 году губернатору задали вопрос про Невьянск, и он ответил, что областные власти поддерживают врачей, которые едут в сельскую местность. «Есть программа «земский доктор». В 42 муниципалитетах организованы медицинские классы с уклоном в химию и биологию, чтобы дети были готовы к ЕГЭ и могли поступить в медицинский вуз или колледж. Можно сразу получить целевое направление от того или иного медицинского учреждения и пойти бесплатно учиться. Потом выпускнику надо приехать отработать – это нормальная практика, мы будем ее расширять», – прокомментировал Евгений Куйвашев.

Тогда же в 2023 году на прямой линии впервые подняли тему возможного строительства мусорного полигона в Сысертском районе, против которого выступают местные жители. «Я хочу сказать: это не свалка, это экокомбинат, где вторсырье будет использоваться много для чего», – сказал губернатор. «Я все понимаю, но затягивать ситуацию мы не можем. Если не примем решение, то мусор возить будет некуда. Северный полигон почти исчерпал ресурсы, его надо рекультивировать. Проектанты рассматривают ряд участков, в том числе в Сысерти. К весне будет понятна ситуация. Я понимаю переживания жителей, но поверьте, отдаленность от жилых пунктов будет в соответствии с требованиям экобезопасности», – заверил он, уточнив, что решение по участку будет принято «ближе к маю».

Также в прошлом году губернатор Свердловской области рассказал, почему в России яйца стоят по 150 рублей. «Есть объективные причины – дорожает газ, производство. Что касается яиц, мы встречались с «Магнитом» и «Пятерочкой» и другими сетями, чтобы наценка была самой минимальной, продавать почти по себестоимости. Мы понимаем, что в убыток никто работать не сможет. За сколько яйцо будет произведено – за столько и будет продаваться в магазине», – обещал Куйвашев.

По итогам прямой линии 2023 года политологи отметили, что в речи губернатора чаще, чем в прежние годы, звучал призыв «потерпеть». «Денег никогда у губернаторов не было столько, чтобы решить все проблемы. Ни в эпоху Росселя, ни в эпоху Мишарина, ни в эпоху Куйвашева. Этим все губернаторы и старые, и новые похожи. Сказать, что Куйвашев не прав, откладывая на потом и прося жителей поверить в завтра – такого не скажу. Мы все прекрасно понимаем, куда уходят региональные и федеральные деньги и бюджетный цугцванг губернаторов. Никакого другого рецепта, чем больше общаться с народом, колесить по территориям и реагировать на кризисы, сегодня у губернаторов нет – они психотерапевты на местах с риторикой успокаивающего гипноза и возможностями тех копеек, которые сегодня у них есть», – отмечал год назад политолог Илья Ананьев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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