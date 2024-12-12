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Четверг, 12 декабря 2024, 10:34 мск

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Названы хедлайнеры новогодней ночи на катке на площади 1905 года

В новогодние праздники в медиарубке катка на площади 1905 года будут организованы концерты музыкальных групп.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» со ссылкой на данные госзакупок, среди приглашенных артистов – кавер-группа «Ноль калорий», группа «Годжи», группа «Парни», кавер-группа «Манго», трио Дениса Галушко и Марфа Мелькова, Moller jazz show. Но музыканты будут выступать на катке при условии, что температура воздуха не опустится ниже -20 °C, иначе концерт перенесут на другую дату или вовсе отменят.

Как ранее сообщали организаторы, каток на площади будет открыт и в новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января. Запланирована трансляция обращения президента РФ, а сразу после боя курантов начнется музыкальная программа. Согласно данным с портала госзакупок, в Новый год на катке выступят Максим Юдин и Флора. Также будет организована семейная развлекательная программа и диджей-сеты.

Каток откроется 21 декабря ледовым шоу Ильи Авербуха, в котором примут участие олимпийские чемпионы и другие знаменитые фигуристы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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