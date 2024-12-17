Начались продажи субсидированных авиабилетов

Субсидированные авиабилеты на 2025 год уже можно купить. Как сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», речь идет о перевозке пассажиров из Калининграда, с Дальнего Востока, а также во всероссийский детский центр «Океан». Купить билеты можно с сегодняшнего дня – и до 31 декабря следующего года (при их наличии), а даты вылетов начинаются с 1 января.

Так, первый блок субсидируемых полетов – рейсы с Дальнего Востока в европейскую часть России для молодежи, пенсионеров, маломобильных граждан, многодетных семей, в частности:

– из Благовещенска в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и обратно;

– из Владивостока в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Минеральные Воды, Сочи и обратно;

– из Хабаровска в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Сочи и обратно;

– из Южно-Сахалинска в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Владивосток и обратно;

– из Петропавловска-Камчатского в Санкт- Петербург, Владивосток и обратно;

– из Читы в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву, Сочи и обратно;

– из Иркутска в Сочи, Санкт-Петербург и обратно.

Кроме того, люди, имеющие прописку на Дальнем Востоке, тоже могут приобрести субсидированные билеты на следующие направления:

– из Благовещенска в Москву, Санкт-Петербург и обратно;

– из Владивостока в Санкт-Петербург и обратно;

– из Читы в Москву и обратно;

– из Хабаровска и Читы в Санкт-Петербург и обратно.

Второй блок – перелеты из Калининграда. Он также касается молодежи, пенсионеров, маломобильных граждан, многодетных семей, тех, кто прописан в регионе или учится в одном из вузов области. Субсидированные билеты есть на рейсы из Москвы (Домодедово и Жуковский), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и в обратном направлении.

Третий блок – для тех детей (до 18 лет), у которых есть путевка во всероссийский детский центр «Океан». По ней можно купить субсидированные билеты во Владивосток из Екатеринбурга, Иркутска, Южно-Сахалинска и обратно.

В пресс-службе авиакомпании напомнили, что купить билеты можно в любой авиакассе при наличии соответствующих документов, также их можно забронировать в контакт-центре «Уральских авиалиний», а затем выкупить в кассе в течение 24 часов.

«Некоторые группы пассажиров могут приобрести авиабилеты онлайн на официальном сайте авиакомпании: молодежь в возрасте от 12 до 23 лет; пенсионеры (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), дети не старше 12 лет (при покупке авиабилетов в одном заказе с взрослыми пассажирами, имеющими право на субсидию). Полный список направлений, а также подробная информация о том, как и где купить субсидированные билеты, – на сайте авиакомпании. Количество билетов ограничено», – напомнили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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