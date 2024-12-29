Вспомнить всё – 2024. Трагедия в Нижнем Тагиле

Одно из самых жутких происшествий уходящего года – взрыв газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле. ЧП случилось днем 1 августа в доме №81 на улице Сибирской. В результате взрыва обрушились два подъезда. Поисково-спасательная операция продолжалась два дня. Спасатели нашли 10 тел погибших (из них пятеро – дети, трое – пенсионеры) и вытащили из-под обломков живыми 15 человек. Некоторые были в тяжелом состоянии. Спустя четыре недели одна из пострадавших, 12-летняя девочка, умерла в больнице. Частично обрушившийся дом был признан аварийным. В сентябре его полностью снесли. Потерявшие имущество жильцы получили денежные компенсации и новые квартиры.

По версии следственного комитета, взрыв газовоздушной смеси произошел из-за некачественного техобслуживания. 6 августа были задержаны мастер и два слесаря газовой службы. Им предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Сейчас фигуранты дела находятся в СИЗО.

По неофициальным данным, эпицентр взрыва был в квартире на втором этаже, в которой находились четверо детей. Ребята почуяли странный запах на кухне, испугались и пошли проверять, выключена ли плита. Самая старшая из них повернула переключатель, раздался взрыв, и дом начал рушиться. Из детей никто не выжил.

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© 2024, РИА «Новый День»

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