«Уральские авиалинии» в 300 раз увеличили число пассажиров на международных рейсах

В авиакомпании «Уральские авиалинии» подвели итоги работы за 2024 год. Заметно увеличился поток пассажиров, особенно на международных рейсах – в 300 раз.

Всего за год «Уральские авиалинии» перевезли 9 522 214 пассажиров, что на 115 731 больше, чем в 2023 год (9 406 483 пассажиров).

В связи с возобновлением международных перелетов и запуском новых рейсов в 300 раз увеличился объем авиаперевозок на международных воздушных линиях – 969 466 пассажиров (в 2023 году – всего 3126).

Внутри страны на самолетах УА перелетели 5 527 982 пассажира (в 2023 году – 6 767 497). Рейсами в страны СНГ воспользовались 3 024 766 пассажиров (в 2023 году – 2 635 860).

Всего авиакомпания выполнила 55 435 рейсов, в том числе 31 673 – внутренних, 5136 – в дальнее зарубежье, 18 446 – по СНГ.

В маршрутной сети «Уральских авиалиний» открылись сразу семь новых международных направлений: из Екатеринбурга и Владивостока авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы в Пекин, из аэропорта Домодедово – в Стамбул и Самарканд, из Сочи – в Дубай, из Жуковского и Сочи – в Баку.

Зарплаты бортпроводников в авиакомпании увеличились на 20%, а технического персонала – на 35%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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