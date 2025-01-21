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Вторник, 21 января 2025, 15:04 мск

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«Уральские авиалинии» приглашают на работу бортпроводников

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приглашает желающих пройти первоначальное обучение на вакансию «Бортпроводник», а также ждет действующих бортпроводников для работы в Москве и Екатеринбурге.

Компания гарантирует достойную оплату труда, оплачиваемый отпуск 70 дней в году, льготные билеты для всей семьи, возможность увидеть другие страны и построить успешную карьеру в авиации.

Требования: образование не ниже 11 классов; правильная, понятная, грамотная речь, отсутствие речевых дефектов; сдержанность, способность решать конфликтные ситуации; внимательность, вежливость, тактичность; отсутствие шрамов, ожогов, татуировок и пирсинга на видимых частях тела.

Кандидаты должны иметь при себе санитарную книжку; действующий загранпаспорт; военный билет (для мужчин); свидетельство бортпроводника (при наличии).

Электронную анкету можно заполнить здесь.

Подробнее о вакансии можно узнать на сайте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Уральские авиалинии

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