Бастрыкин взял на контроль ситуацию в Березовой роще

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку по обращениям жителей Академического района Екатеринбурга, возмущенных планами вырубки части деревьев.

В информационном центре СКР в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что к ним в комментарии поступили обращения по вопросу несогласия с застройкой территории Березовой рощи в Академическом районе города Екатеринбурга.

«11 февраля текущего года, несмотря на возражения местных жителей и продолжающиеся судебные разбирательства, без разрешительной документации начата массовая вырубка зеленых насаждений, в том числе краснокнижных. При этом территория проведения работ надлежащим образом не огорожена, что представляет опасность для граждан», – говорится в сообщении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

Как уже писал «Новый День», активисты из Академического района подали судебный иск, чтобы добиться признания Березовой рощи особо охраняемой природной зоной. Общественники не согласны с проектом застройки, согласно которому площадь парка сократится с 25 до 16 га. Владельцем земельного участка является компания «Атомстройкомплекс». Разбирательство дела в суде отложено до 6 марта. С недовольными жителями готов встретиться глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Вечером 12 февраля стало известно, что Октябрьский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство защитников Березовой рощи в Академическом районе – запретить застройщику «Краснолесье» рубить деревья и производить другие работы на участке до окончания судебного процесса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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