Суд отказал защитникам Березовой рощи в проведении экспертизы

Сегодня состоялось очередное заседание суда по иску защитников Березовой рощи в Академическом районе к администрации Екатеринбурга, областному минприроды и застройщику. Истцы требуют признать рощу особо охраняемой природной территорией и навсегда запретить в ней любое строительство.

На сегодняшнем заседании выступила директор ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова. По ее мнению, на территории рощи растут некоторые краснокнижные растения, но они не настолько редкие, чтобы присваивать этой территории особый охранный статус. Активисты настаивали на проведении новой ботанической экспертизы. Однако суд им в этом отказал, сообщил лидер общественников Денис Каракоз в тематическом чате. «Рощинских жителей подвел собственный эксперт, который сказал, что часть деревьев можно рубить для оздоровления леса», – написал близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное».

Следующее заседание суда назначено на 23 апреля. Как минимум до этого дня никакие работы на территории будет проводить нельзя.

Как уже сообщал «Новый День», противостояние, которое длится уже несколько лет, обострилось 11 февраля. Утром на участке, отданном под застройку, поставили забор-сетку и начали вырубать деревья. Возмущенные местные жители попытались остановить рабочих, произошла потасовка. На место приехали полицейские.

Общественники не согласны с проектом застройки, согласно которому площадь парка сократится с 25 до 16 га. В конце 2024 года они подали судебный иск, чтобы добиться признания Березовой рощи особо охраняемой природной зоной. Очередное заседание состоялось 12 февраля. Суд удовлетворил ходатайство запретить застройщику «Краснолесье» рубить деревья и производить другие работы на участке до окончания судебного процесса.

19 февраля состоялась встреча главы Екатеринбурга Алексея Орлова с жителями Академического района, на которой обсуждалась судьба Березовой рощи. На встречу также пришли прокурор города Светлана Кузнецова, директор Ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова и представитель застройщика. Прийти к консенсусу не удалось.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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