На первые теледебаты 24 августа приглашены ЕР, «Новые люди» и «Яблоко»

На следующей неделе в Свердловской области начинается официальный период агитации в СМИ за кандидатов в региональное заксо.

Как следует из постановления избиркома, первые дебаты пройдут в эфире «4 канала» 24, 25 и 26 августа в 18:00. В понедельник в эфире должны встретиться «Единая Россия», «Новые люди» и «Яблоко», во вторник – СР, ЛДПР и КПРФ, в среду – КПРФ, «Яблоко» и «Новые люди». На канале ОТВ дебаты проведут позднее – с 1 по 9 сентября.

Печатная реклама кандидатов выйдет в «Областной газете» 1 и 2 сентября, в «Вечернем Екатеринбурге» – 2 сентября.

Впрочем, уже в 2021 году жанр теледебатов не пользовался популярностью даже у самих кандидатов. Так, 23 августа 2021 года на эфир пришел только один кандидат – Сергей Капчук от Партии Роста. Презентуя свою кандидатуру, он заявил, что еще 20 лет назад восстанавливал завод в Салде и боролся с уралмашевской мафией, после чего на него «сфабриковали» уголовное дело, и он на 15 лет уехал за границу. Но несколько лет назад Капчук «ушел от трех разведок» и вернулся на родину, посчитав, что пришло его время. Очевидно, он ошибся, потому что депутатом по итогам выборов так и не стал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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