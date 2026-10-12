Облсуд оставил в силе отказ в УДО бывшему замминистра экономики

Свердловский областной суд признал законным отказ в УДО бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, осужденному за посредничество во взяточничестве.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, при рассмотрении апелляции на решение первой инстанции суд учел, что Шилиманов не принял достаточных мер к выплате штрафа по приговору суда (остаток суммы на август 2026 г. составил 12 млн 730 рублей 16 копеек), а также допустил нарушение в период отбывания наказания.

Срок лишения свободы у экс-чиновника истекает в январе 2029 года, сейчас он находится в колонии-поселении. В августе 2026 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал Шилиманову в УДО, его защита подала апелляцию.

Как уже писал «Новый День», Михаил Шилиманов был осужден в 2021 году за посредничество во взятке, которую вымогал у подрядчика бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов. На тот момент бывший замминистра уже отбывал срок за мошенничество с домами «Бухты Квинс» – за это ему дали 5 лет колонии. По совокупности преступлений судья назначила 9 лет колонии строгого режима со штрафом 13 миллионов рублей.

Шилиманов занимал пост заместителя министра экономики Свердловской области с 2010 по 2011 годы, после он возглавил ОАО «Областная коммунальная касса» и занимался бизнес-проектами, в том числе скандальным ЖК «Бухта Квинс».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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