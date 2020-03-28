«Я выпиваю каждый день. Доктор, я алкоголик?». Нарколог о «тихом» алкоголизме и о том, как его определить

Ваш сосед с третьего этажа, который выпивает две бутылки пива после смены, ваша подруга, которая запивает бизнес-ланч бокалом вина, ваш босс, который вечером трудного дня (а такие почти каждый день) выпивает 50 грамм виски, – все они «тихие» алкоголики. По оценкам главного нарколога страны Евгения Брюна, таких в России около 33%. Как понять, где грань между культурой употребления и бытовым пьянством, когда ужины с вином скажутся на состоянии внутренних органов и какие анализы сдать, чтобы быть точно уверенным, что пора завязывать, – «Новому Дню» рассказал главный нарколог Уральского федерального округа, руководитель Областной наркологической больницы Антон Поддубный.

– Допустим, человек выпивает каждый день за ужином бокал вина. Или даже два. Но у него нет похмелья, нет тем более абстинентного синдрома, он не хочет похмелиться с утра и не испытывает физической потребности выпить. Он может считаться «тихим» алкоголиком?

– У алкоголизма есть конкретные симптомы – это как раз непреодолимая тяга и похмельный симптом. То, что ты говоришь, – это бытовое пьянство, хотя это не медицинский термин, правильное название – «употребление с вредными последствиями», в Международном классификаторе болезней у него есть свой код – F10.1.

– Много диагнозов таких в Свердловской области ставят?

– Статистика такая, что на 100 тысяч населения в 2017 году было 132,7, в 2018 – 134,1, в прошлом году –116,6. Это уровень заболеваемости. В России в среднем он чуть выше. В 2017-м был 174,8 на сто тысяч населения, а в 2018-м – 148,47.

– А вообще чем-то грозит организму систематическое употребление «по чуть-чуть»?

– Видимых последствий на начальном этапе человек может и не заметить. Но каждый рано или поздно обратится, например, к терапевту – давление высокое или с проблемой пищеварения. И если он ежедневно в небольших дозах употребляет алкоголь (хотя небольшая доза – это индивидуальный параметр), внутренние органы в любом случае отреагируют – особенно это будет видно по печени, по анализу крови – даже по маркерам, неспецифичным к алкоголизму.

– То есть можно сдать анализ, чтобы понять, что тебе, к примеру, пора завязывать с ежедневным бокалом пива за ужином?

– Есть специфичный маркер – например, тот же CDT, о котором теперь все знают по истории с медосмотром на получение водительских прав. А есть, к примеру, такие показатели как АЛТ, АСТ, ГГТП – входят в биохимический анализ крови и показывают, есть ли повреждения печени, поджелудочной железы. Если они будут отклонены от нормы, то значит, в организме есть повреждения внутренних органов, которые могут быть, в том числе, связаны с хроническим употреблением алкоголя.

– А без анализов можно понять, где грань?

– Если человек похмеляется, если у него непреодолимая тяга выпить, если у него бывает похмельный синдром – это алкоголизм. Если человек периодически употребляет алкоголь, но этого нет, то это еще не алкоголизм.

– Мы недавно говорили о связи употребления алкоголя и коронавирусе, и ты упомянул Италию, но можно взять и любой другой винодельческий регион, где есть культура употребления вина постоянно – например, каждый вечер за ужином. Там ведь это не считается чем-то зазорным.

– И у нас в обществе тоже не считается. У нас же как? Если человек не дебоширит, если выпил, а с утра на работу пришел – значит, не алкоголик. А алкоголик тот, кто запойный, кто хулиган, кто постоянно кодируется. А все остальные – нет. Часто меня спрашивают знакомые знакомых даже: «А что такого, если я выпиваю две бутылочки пива в день»? Да, в социальном плане у него все хорошо. Но будут изменения внутренних органов, как я уже сказал.

Но если он начал задавать вопросы себе: «А может, и правда плохо, что я каждый день выпиваю?», значит, есть какие-то проблемы, связанные с частой алкоголизацией, не все потеряно, можно с ним поработать, чтобы он ограничил себя. Тут важно не оттолкнуть человека напором, чтобы он сам осознанно к этому пришел.

– Как-то вы работаете с такими случаями?

– Мы начали эту работу, она ведется очень ненавязчиво с помощью врачей других медицинских областей – чтобы они были насторожены по отношению к пациенту с изменениями внутренних органов, поскольку эти изменения могут развиваться на фоне употребления алкоголя. Если приходит такой пациент, врач ему рекомендует обратиться хотя бы к психологу для профилактической беседы. Мы хотим, чтобы эти люди не становились нашими пациентами, то есть мы стремимся, чтобы «употребление с вредными последствиями» не перешло в другой диагноз – «синдром зависимости». Поэтому совместно с терапевтами, кардиологами, гастроэнтерологами и другими врачами надо решать эту проблему. Ведь причин сократить дозу употребляемого алкоголя или отказаться вовсе – огромное количество. От нормализации сна до сохранения бюджета семьи.

– А к наркологам приходят те, кто вообще хотят отказаться от алкоголя?

– Да, конечно, бывают и такие. Тут исключительно работа психолога и психотерапевта по поиску мотива и поддержанию. Но, как правило, если человек приходит и говорит: «Мне мешает алкоголь», то ему нужно всего несколько встреч, чтобы справиться.

– Это бесплатно?

– Да.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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