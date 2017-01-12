Бесят люди? Хочется канючить «милый, ты меня не любишь»? – гештальт-психолог рассказала, почему

Публикации за 12.01.17

Сегодня в Городском центре медицинской профилактики практикующий гештальт-терапевт Анна Луткова провела лекцию «Чувства, которые разрушают мою жизнь». Психолог объяснила, почему нас может внезапно и беспричинно бесить ничем не примечательный человек, почему плохо проводить все свое время с семьей и зачем мы на самом деле канючим про «ты меня не любишь».

Кроме «хороших» чувств – радости, спокойствия, удовлетворенности, есть и «плохие». Гнев, злость, страх, стыд, досада, печаль. Выставлять их напоказ считается дурным тоном. Но если «плохие» чувства не прожить и не осознать, считают психологи, это может привести к негативным последствиям. Существует множество форм, в которые это может вылиться – от психосоматики до концепций поведения.

«Есть такой термин «слияние». Особенно часто встречается у женщин, когда происходит слияние с мужем, с детьми. Когда ты не можешь распознать свои чувства и не можешь отделить их от потребностей того, с кем произошло слияние. Все эти «мы покакали», «мы получили повышение». Часто бывает, что женщина начинает жить ради потребностей членов своей семьи. И если эта самоотдача не востребована, она начинает злиться. А если разобраться, то за этой злостью стоит внутренняя пустота, нежелание брать ответственность за свою жизнь и наполнить ее чем-то своим», – объясняет психолог.

«Другое явление – интроекция. Это когда тебе навязывают то, что тебе не по душе, то, что не твое, но ты делаешь. Примеры интроекта – «Сильные люди не плачут, они делают выводы», или «Замуж выходят только до 30 лет», или «Ты должен получить хорошую работу». А тебе, может, этого не хочется. Я боролась с интроектом мамы. Она никогда не оставляет посуду на ночь. И привила это мне. Я испытывала дискомфорт, когда вечером в мойке оставалась невымытая посуда. Но потом я поняла, что это не мне, а маме надо – я могу посуду и в другое время помыть. И тогда меня перестало это беспокоить. В ситуации интроекта ты не осознаешь, чего хочешь сам, и потому может возникать злость», – говорит Анна Луткова.

«Еще есть проекция. Бывает, что тебя бесит человек – не знаешь, почему, но бесит. Скорее всего, потому что в нем вас раздражает какое-то качество, которое бы вы не хотели видеть у себя. Можно даже прикинуть образ этого человека на себя, и вы увидите, какое качество вы в себе не принимаете», – отмечает специалист.

«Ретрофлексия. Это когда человек вместо того, чтобы высказать свою злость по поводу какой-то ситуации, начинает вести внутренний диалог, в ходе которого убеждает себя, что во всем виноват он сам. Тут сразу включается психосоматика. Это очень легко увидеть. Если человек злится, он может начать бить кулаком в ладонь, а если у него потребность в ласке – приобнять себя или поглаживать», – говорит психолог.

«Дефлексия тоже возникает, когда человек не может выразить свое беспокойство. Например, он поругался с начальником, но вместо того, чтобы объяснить руководителю, что ему обидно, что есть границы, он улыбается, обходит острые углы, в общем, сама вежливость. И хорошо, если он потом подушку поколотит. Обычно срываются на своих близких», – рассказывает Анна Луткова.

«Профлексия очень часто встречается у жен по отношению к мужьям и у детей по отношению к родителям. Человек начинает делать для другого то, что хотел бы сделать для себя. Жены, как правило, начинают ухаживать за своими мужьями, а потом говорить «Ты меня не любишь» вместо того, чтобы говорить им, что они испытывают дискомфорт, злость или что-то еще», – отмечает специалист.

«Встречается и такое явление, как эготизм. Это когда сам себя обламываешь и страдаешь. Объясню на примере полового акта – вот все у вас хорошо прошло, преконтакт прошли, сблизились, и тут ты начинаешь себя контролировать. А красивая ли у меня прическа, а правильная ли поза, а так ли я выгляжу, а правильно ли я делаю? В результате – не можешь получить удовольствие, не живешь «здесь и сейчас». Так происходит, потому что мы пытаемся избежать негативных моментов – быть отверженными, потерять контроль над ситуацией, и так далее», – говорит психолог.

«Наконец, обесценивание. Это делают все – чтобы не чувствовать. Например, если вы скажете мне, что вам не понравилась лекция, я махну рукой – «Да они просто еще не готовы». Чтобы не испытывать стыд, страх, зависть, мы решаем, что лучше все обесценить. Хуже, когда тебя хвалят за сделанное, а ты говоришь – «Да я ничего такого не сделал». Это обесценивание себя. И когда ты это делаешь, ты себя не удовлетворяешь, и тоже возникает чувство обиды», – объясняет Луткова.

По словам эксперта, эти маркеры свидетельствуют о непережитых «плохих» чувствах. Чтобы справиться с ними, нужно понять, в чем причина их появления. «Если ты понял причину злости и осознал ее, она улетучится», – заключает она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

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