Скряга или транжира с раннего детства? / Как научить ребенка обращаться с деньгами – восемь советов от экс-замминистра инвестиций (ФОТО)

Публикации за 19.01.17

Вчера в библиотеке Белинского прошла лекция бывшего замминистра инвестиций и развития Свердловской области Виктора Долженко. Экс-чиновник рассказал, зачем заводить шестилетнему ребенку пластиковую карту, как уберечь его от микрокредитов и во сколько лет объяснять, что такое инвестиции. Подробности – в материале NDNews.ru.

Говорите с детьми про деньги

Мои наблюдения говорят, что людей, кто считает важным уделять внимание финансовой грамотности детей, меньшинство. Обычно это тема закрытая, особенно в семьях, где нет достатка. Но я думаю, что молчать в такой ситуации – худшее, что можно придумать. Не надо уклоняться от вопросов, связанных с финансами. Мой сын начал задавать их лет в девять. «Папа, а вот эта семья богатая? А вот та – бедная? А какая мы семья? А почему так?». К тому же у родителей рано или поздно возникает желание ограничить «потребительский жор» детей. Иначе дети погружаются в финансовый заповедник – любой родитель будет себя ограничивать, чтобы дать детям лучшее. В итоге они просто не будут знать, какие бывают финансовые сложности. Ребенку можно привить навыки и способности быть финансово грамотным. Это одна из частей гармоничного развития личности. Может получиться так, что человек вырос умным, английский знает, спортом занимается, но почему-то занимает деньги и не отдает. С таким человеком даже общаться не хочется, как будто от него неприятно пахнет. А есть другой человек, он, наоборот, аккуратен с деньгами, но в какой-то момент – раз – и взял валютную ипотеку, навредил семье и себе. А почему? Потому что не знал рисков. Поэтому воспитанием финансовой грамотности надо заниматься с детства. Но что это такое? Мне больше всего нравится определение, что финансовая грамотность – это способность к достижению целей при ограниченном ресурсе, то есть деньгах и времени.

Объясняйте, откуда берутся деньги и ценности

По поводу чиновников или обеспеченных людей мы часто говорим: «Богатый? Да наворовал!». Но нельзя так говорить – у ребенка заложится, что он должен искать нечестный путь как реализоваться. Есть у меня и такой пример: мои друзья несколько лет не ездили отдыхать, а все деньги вкладывали в строительство дачи. Мы же каждый год, напротив, ездили на море. И когда дом был достроен, нас позвали в гости. После новоселья, когда мы уже ехали домой, мой сын говорит: «Как дяде Косте повезло! У него такой дом!». Я хотел сказать что-то типа «Да, да», отмахнуться и послушать музыку, но меня что-то зацепило, и я стал объяснять: «Стоп, это вовсе не везение. Мы же с тобой ездили на море, а они – нет, потому что у них были другие цели». Нельзя отмахиваться от детей, нужно им объяснять это.

Вместо мелочи на карманные расходы заведите «пластик»

Обычную дебетовую карту для ребенка можно завести с шести лет. Конечно, это будет не самостоятельный счет, а привязанный к вашему, с ограничением лимита трат, но это очень важный шаг – ребенок сможет совершать покупки, например, в интернете, но при этом они будут под контролем. Это могут быть первые карманные деньги. Возможно, он будет совершать какие-то ошибки, но это будет контролируемый процесс.

Лучше, если про кредит ему расскажете вы, а не сотрудник микрофинансовой организации

Я недавно разговаривал с сотрудниками службы по защите на финансовых рынках – это отделение при ЦБ. Оказалось, что, в основном, люди приходят туда с жалобами на кредиты, потому что до конца не понимают, сколько они будут платить. Особенно, если это микрофинансовая организация. А кто основные потребители этих услуг? Пенсионеры и студенты. Особенно – техникумов и колледжей. Особенно из области, то есть те, кто только стали жить отдельно от родителей. Их ресурсы ограниченны, а вокруг масса объявлений про микрокредитование. Они влетают в эту историю, а выйти из нее достаточно сложно. Но кредиты – не всегда плохо, если у тебя есть минимальные знания о них. Тогда кредит у тебя будет не под 240% годовых, а под 24%. И кто об этом должен рассказывать? Кончено, родители. Не банкиры же.

Научите ребенка сравнивать

Лет с шести учите ребенка отличать желания от потребностей в походах к составлению бюджета – такие обсуждения очень хорошо в этом возрасте ложатся. Постарше, с 9 до 12 лет, надо учить ходить в магазин, считать сдачу, сравнивать цены на товары. Однажды мы с сыном потратили полдня, объезжая магазины игрушек, чтобы узнать цены на Lego. Но это запомнилось. Теперь каждый раз, когда речь заходит о какой-то покупке, сын спрашивает: «А сколько это в «Ашане» стоит?».

Покажите, как даются деньги

В этом же возрасте надо прививать умение вести учет еженедельных расходов и формировать представление о заработанных деньгах, о том, какая работа сколько стоит. Мы сидели однажды в «Макдональдсе», и я отправил сына узнать, сколько получает человек, который моет пол. Он поинтересовался, узнал, что 150 рублей в час. Сын возмутился, мол, «папа, ты мне в неделю столько даешь». Я ответил: «Так ты хоть час поделай что-то сопоставимое».

Научите ставить финансовую цель и идти к ней

С 13 до 17 лет надо уже учить пониманию связи времени и денег, умению ставить финансовую цель и экономить ради нее. Да, это очень сложно, откладывать деньги полгода, когда хочется их побыстрее потратить. Тут родители могут помочь, например, не в копилку деньги складывать, а счет завести. Такой эксперимент послужит хорошим примером для последующей покупки квартиры, машины. В это же время можно давать представления об инвестициях, налоговых вычетах, об инфляции, о пенсиях, о том, что нас окружает. Это интересует подростков.

Определите модель финансового поведения

1. Транжира. Это самый распространенный тип, когда деньги, подаренные на день рождения, заканчиваются в первом супермаркете. Взрослые, кстати, такие же бывают, когда считают, что деньги – это только инструмент для получения удовольствия. Но такая модель поведения может привести к долгам. Надо с таким ребенком говорить, как сбалансировать бюджет, а также как важны накопления.

2. Скряга. У него есть заначки. Он активно экономит. Он любит пересчитывать деньги. Когда вы ему говорите: «Давай вместе купим игрушку, ты же хотел? Я дам 20 рублей, а ты 60». А он говорит: «Нет-нет». С одной стороны, это хорошо, но в условиях инфляции в нашей стране надо объяснять ему, что нужно инвестировать деньги во что-то.

3. Щедрая душа. У нас был один папа, который привел к нам сына и попросил: «Вы ему расскажите, как себя правильно вести. Мы ему подарили 1000 рублей, а он всем одноклассникам «Сникерсы» купил». Это позитивный ребенок, но у него могут в будущем быть сложности со сбережениями. Ему надо рассказывать, что деньги можно не только тратить, но и сохранять.

4. Делец. Каждая финансовая операция для него – сделка. Он всегда будет стараться преумножать свой капитал. Это хороший профайл, но надо ему объяснить, что у любых денежных вопросов есть моральная составляющая. Чтобы не закончилось все, как в фильме «Республика ШКИД».

5. Рассеянный. Он не задумывается о деньгах. На все попытки затянуть его в разговор о них, он говорит «Делай, как знаешь», разворачивает принятие решение на вас. Он и в будущем будет перекладывать ответственность. Надо с этим справляться.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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