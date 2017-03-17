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Публикации за 17.03.17

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

NDNews.ru подводит итоги рабочей недели, которая в этот раз однозначно прошла под знаком религии. Неделя началась с суда над блогером Русланом Соколовским, обвиняемого с оскорблении чувств верующих, а закончилась днем святого Патрика, который вдруг официально признала и Русская Православная Церковь. На этой неделе вопросами веры – равно как и деструктивных культов озаботились в уральском полпредстве,а один из участников – к слову, коммунист, и вовсе призвал встать на смертный бой с опиумом для народа в виде сект, в союзе с РПЦ. Что уж и говорить, что ряд событий свердловской общественно-политической жизни прошли малозамеченными и между прочим совершенно зря.

Событие недели – суд над Русланом Соколовским

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Безусловным событием недели стало начало суда над блогером Русланом Соколовским, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих. Сложилось, впечатление, что Верх-Исетскому суду дали задачу в кратчайшие сроки завершить это дело, потому, что заседания шли ежедневно с понедельника по пятницу. За это время опросили несколько десятков свидетелей, которые признавались в том, что их намеренно организовывали то представители РПЦ, а то и вовсе правоохранители сходить в следственные органы и заявиться как минимум в качестве свидетеля.

Суд над блогером Соколовским

Отвечая на вопросы в суде свидетели обвинения поясняли, что именно их оскорбило в действиях блогера. Называли разное – отрицание Бога, именования Бога покемоном, нецензурные выражения. Одна из свидетельниц обиделась за семью Романовых, которой посвящен Храм-на-Крови, где Соколовский снимал свой ролик про ловлю покемонов. Впрочем, большинство выступавших граждан отмечали, что считают необходимым наказать блогера, но без лишения свободы.

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Кроме того, в пятницу выяснилось, что у блогера есть сторонники и среди воцерковленных личностей – так выпускник московской Духовной академии заявил NDNews.ru, что Бог не может быть поруган и . Между тем, заседания по делу Руслана Соколовского начали посещать представители иностранных дипмисиий – например Германии, а сам блогер считает возможным привлечь в качестве авторитетного арбитра по делу лидера христианского мира – Папу Римского Франциска.

Высказывание недели: «Изощренные движения под видом йогов зомбируют население и отнимают имущество у людей»

Об этом в среду вдруг заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов . По его словам, правоохранителям давно пора заняться «деструктивными сектами», которые финансируются из-за рубежа. «Под видом безобидных йогов встречаются изощренные движения. Они зомбируют население и отнимают имущество у людей. А многие секты открыто пропагандируют ненависть к государству, призывают к отказу от службы в армии, отказаться от уплаты налогов. Это прямой путь к социальной Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)напряженности и развалу страны», – пустился в рассуждения парламентарий.

Со слов депутата, в УрФО есть некие движения, напрямую связанные с «фашистскими сектами на Украине, которые развязали кровавый Майдан». Коммунист также поддерживает передачу Русской православной церкви госимущества и предложил финансировать из федерального бюджета социальные центры при РПЦ.

Назначение недели – новый глава фонда капремонта

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Гендиректором Регионального фонда капитального ремонта МКД официально назначен Станислав Суханов «По итогам конкурса на должность директора Фонда содействия капитальному ремонту МКД Свердловской области назначен Станислав Суханов. В соответствии с приказом министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова к непосредственному исполнению своих должностных обязанностей он приступит 20 марта 2017 года», – сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Напомним, эпопея с назначением главы фонда длилась несколько месяцев. После отставки предыдущего главы в фонд был назначен и.о. В конце прошлого года, наконец, стартовал конкурс по выбору нового главы фонда капремонта.

Несмотря на то, что критерии отбора называли очень серьезными, почти сразу после объявления конкурса стали озвучивать и имя наиболее возможного кандидата – мэра Сухого Лога Суханова. Его в итоге и избрали, в.

При этом, по данным корреспондента NDNews.ru, Суханов и второй претендент на должность, руководитель управляющей компании из Нижнего Тагила Никита Копаев, в ходе тестирования в Минстрое набрали равное количество баллов – 47, после чего оба должны были пройти собеседование. Спарринг-партнер Суханову был необходим, так как в положении о конкурсе оговорено участие не менее двух кандидатов.

Курьез недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Им стал сегодняшний пожар на Фрунзе,74 и героические сообщения о борьбе с разбушевавшимся пламенем от соответствующих ведомств. ГУ МЧС по Свердловской области сообщило, что вспыхнул пятый этаж здания УМВД г.Екатеринбурга. «Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось справиться с огнем в течение 15 минут и не допустить распространения пожара. На месте работали 22 единицы пожарно-спасательной техники, 67 человек, 2 звена газодымозащитной службы. Из здания эвакуированы 480 человек, пострадавших нет». Согласно информации спасателей, площадь пожара составила 10 кв. м. От огня пострадало помещение архива городской полиции».

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Параллельно пресс-релиз пришел и из городской полиции. Там коротко сообщили, что «. Возгорание произошло в кабинете на площади 6 кв. м. Пострадавших нет».

На данный момент ведомства разбираются кто все-таки справился с пожаром, производилась ли эвакуация персонала числом 480 человек, кто потушил пожар и главное – кто в этой истории жертва, а кто герой.

Фото недели

Вот в этой номинации МЧС лидирует безо всяких вопросов. Накануне, с участием автомобиля противопожарной службы. Машина ехала на вызов с включёнными проблесковыми маячками, но, по предварительным данным, дорогу ей не уступили. По словам очевидцев, в спецтранспорт врезалась ехавшая на зелёный свет иномарка. В результате столкновения почти весь капот легковушки был смят, произошло возгорание в моторном отсеке, которое, впрочем, быстро ликвидировали с помощью огнетушителя.

В свою очередь, пожарная машина перевернулась. Оба водителя живы, существенных травм не получили. Первыми на место аварии прибыли другие пожарные, а никакие не полицейские. Так что тут все лавры героев достаются исключительно МЧС.

Видео недели

Им стало выступление поэтессы Анны Пикуль, при обыске у которой оперативники полиции и «Города без наркотиков» .

Силовики после контрольной закупки задержали Оксану Порваткину, известную в поэтическом мире под псевдонимом Анна Пикуль. По словам сотрудников фонда, первой реакцией после задержания у Анны Пикуль была истерика.

«Она начала визжать, оскорблять сотрудников полиции, орала, что знакома с Медведевым и Кадыровым. Рассказывала, как в Москве ее ловили сотрудники ФСБ, а после проверки по базе извинились и отпустили, ибо ее задерживать нельзя. Наши парни не растерялись – ответили, что в Москве, может, и нельзя, а в Екатеринбурге очень даже можно. Все время, что ее оформляли, поэтесса читала собственные стихи, а потом запела гимн. В отделе послушали, окультурились. В фонде «Город без наркотиков» также по достоинству оценили стихи Анны Пикуль», – рассказал глава ГБН Кабанов.

В отношении поэтессы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228, по которой женщине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Но это все мелочи жизни, в то время как искусство вечно – посему насладиться стихами Анны Пикуль предлагаем и нашим читателям.

Поэтессу задержали

Свердловская область, Максим Бородин

Свердловская область. Другие новости 17.03.17

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