Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 17.03.17

NDNews.ru подводит итоги рабочей недели, которая в этот раз однозначно прошла под знаком религии. Неделя началась с суда над блогером Русланом Соколовским, обвиняемого с оскорблении чувств верующих, а закончилась днем святого Патрика, который вдруг официально признала и Русская Православная Церковь. На этой неделе вопросами веры – равно как и деструктивных культов озаботились в уральском полпредстве,а один из участников – к слову, коммунист, и вовсе призвал встать на смертный бой с опиумом для народа в виде сект, в союзе с РПЦ. Что уж и говорить, что ряд событий свердловской общественно-политической жизни прошли малозамеченными и между прочим совершенно зря.

Событие недели – суд над Русланом Соколовским

Безусловным событием недели стало начало суда над блогером Русланом Соколовским, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих. Сложилось, впечатление, что Верх-Исетскому суду дали задачу в кратчайшие сроки завершить это дело, потому, что заседания шли ежедневно с понедельника по пятницу. За это время опросили несколько десятков свидетелей, которые признавались в том, что их намеренно организовывали то представители РПЦ, а то и вовсе правоохранители сходить в следственные органы и заявиться как минимум в качестве свидетеля.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=YOqSj0B0T-Q&rel=0">Video</a> Суд над блогером Соколовским

Отвечая на вопросы в суде свидетели обвинения поясняли, что именно их оскорбило в действиях блогера. Называли разное – отрицание Бога, именования Бога покемоном, нецензурные выражения. Одна из свидетельниц обиделась за семью Романовых, которой посвящен Храм-на-Крови, где Соколовский снимал свой ролик про ловлю покемонов. Впрочем, большинство выступавших граждан отмечали, что считают необходимым наказать блогера, но без лишения свободы.

Кроме того, в пятницу выяснилось, что у блогера есть сторонники и среди воцерковленных личностей – так выпускник московской Духовной академии заявил NDNews.ru, что Бог не может быть поруган и сам он намеревается выступить в качестве свидетеля и сторонника подсудимого. Между тем, заседания по делу Руслана Соколовского начали посещать представители иностранных дипмисиий – например Германии, а сам блогер считает возможным привлечь в качестве авторитетного арбитра по делу лидера христианского мира – Папу Римского Франциска.

Высказывание недели: «Изощренные движения под видом йогов зомбируют население и отнимают имущество у людей»

Об этом в среду вдруг заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов на совещании в полпредстве. По его словам, правоохранителям давно пора заняться «деструктивными сектами», которые финансируются из-за рубежа. «Под видом безобидных йогов встречаются изощренные движения. Они зомбируют население и отнимают имущество у людей. А многие секты открыто пропагандируют ненависть к государству, призывают к отказу от службы в армии, отказаться от уплаты налогов. Это прямой путь к социальной напряженности и развалу страны», – пустился в рассуждения парламентарий.

Со слов депутата, в УрФО есть некие движения, напрямую связанные с «фашистскими сектами на Украине, которые развязали кровавый Майдан». Коммунист также поддерживает передачу Русской православной церкви госимущества и предложил финансировать из федерального бюджета социальные центры при РПЦ.

Назначение недели – новый глава фонда капремонта

Гендиректором Регионального фонда капитального ремонта МКД официально назначен Станислав Суханов «По итогам конкурса на должность директора Фонда содействия капитальному ремонту МКД Свердловской области назначен Станислав Суханов. В соответствии с приказом министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова к непосредственному исполнению своих должностных обязанностей он приступит 20 марта 2017 года», – сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Напомним, эпопея с назначением главы фонда длилась несколько месяцев. После отставки предыдущего главы в фонд был назначен и.о. В конце прошлого года, наконец, стартовал конкурс по выбору нового главы фонда капремонта.

Несмотря на то, что критерии отбора называли очень серьезными, почти сразу после объявления конкурса стали озвучивать и имя наиболее возможного кандидата – мэра Сухого Лога Суханова. Его в итоге и избрали, в начале марта он сложил с себя полномочия главы.

При этом, по данным корреспондента NDNews.ru, Суханов и второй претендент на должность, руководитель управляющей компании из Нижнего Тагила Никита Копаев, в ходе тестирования в Минстрое набрали равное количество баллов – 47, после чего оба должны были пройти собеседование. Спарринг-партнер Суханову был необходим, так как в положении о конкурсе оговорено участие не менее двух кандидатов.

Курьез недели

Им стал сегодняшний пожар на Фрунзе,74 и героические сообщения о борьбе с разбушевавшимся пламенем от соответствующих ведомств. ГУ МЧС по Свердловской области сообщило, что сегодня утром вспыхнул пятый этаж здания УМВД г.Екатеринбурга. «Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось справиться с огнем в течение 15 минут и не допустить распространения пожара. На месте работали 22 единицы пожарно-спасательной техники, 67 человек, 2 звена газодымозащитной службы. Из здания эвакуированы 480 человек, пострадавших нет». Согласно информации спасателей, площадь пожара составила 10 кв. м. От огня пострадало помещение архива городской полиции».

Параллельно пресс-релиз пришел и из городской полиции. Там коротко сообщили, что «горение было ликвидировано полицейскими до приезда пожарных. Возгорание произошло в кабинете на площади 6 кв. м. Пострадавших нет».

На данный момент ведомства разбираются кто все-таки справился с пожаром, производилась ли эвакуация персонала числом 480 человек, кто потушил пожар и главное – кто в этой истории жертва, а кто герой.

Фото недели

Вот в этой номинации МЧС лидирует безо всяких вопросов. Накануне, вечером на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка произошло ДТП с участием автомобиля противопожарной службы. Машина ехала на вызов с включёнными проблесковыми маячками, но, по предварительным данным, дорогу ей не уступили. По словам очевидцев, в спецтранспорт врезалась ехавшая на зелёный свет иномарка. В результате столкновения почти весь капот легковушки был смят, произошло возгорание в моторном отсеке, которое, впрочем, быстро ликвидировали с помощью огнетушителя.

В свою очередь, пожарная машина перевернулась. Оба водителя живы, существенных травм не получили. Первыми на место аварии прибыли другие пожарные, а никакие не полицейские. Так что тут все лавры героев достаются исключительно МЧС.

Видео недели

Им стало выступление поэтессы Анны Пикуль, при обыске у которой оперативники полиции и «Города без наркотиков» изъяли синтетических наркотиков лет эдак на 15 лишения свободы.

Силовики после контрольной закупки задержали Оксану Порваткину, известную в поэтическом мире под псевдонимом Анна Пикуль. По словам сотрудников фонда, первой реакцией после задержания у Анны Пикуль была истерика.

«Она начала визжать, оскорблять сотрудников полиции, орала, что знакома с Медведевым и Кадыровым. Рассказывала, как в Москве ее ловили сотрудники ФСБ, а после проверки по базе извинились и отпустили, ибо ее задерживать нельзя. Наши парни не растерялись – ответили, что в Москве, может, и нельзя, а в Екатеринбурге очень даже можно. Все время, что ее оформляли, поэтесса читала собственные стихи, а потом запела гимн. В отделе послушали, окультурились. В фонде «Город без наркотиков» также по достоинству оценили стихи Анны Пикуль», – рассказал глава ГБН Кабанов.

В отношении поэтессы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228, по которой женщине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Но это все мелочи жизни, в то время как искусство вечно – посему насладиться стихами Анны Пикуль предлагаем и нашим читателям.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=iPahLA16jgY&rel=0">Video</a> Поэтессу задержали

Свердловская область, Максим Бородин

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