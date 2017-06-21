«Яблоко» выдвинуло Ройзмана в губернаторы. Первый вопрос кандидату на федеральном бюро: разрешите ли вы гей-парады?

Только что федеральное бюро партии «Яблоко» приняло решение о выдвижении кандидатом в губернаторы Свердловской области главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. «За» проголосовали девять членов бюро. Против – ноль.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сам Ройзман также присутствовал в московском офисе партии – по словам его пресс-секретаря Виктории Мкртчян, по основному месту работы он взял отгул. Таким образом, члены бюро получили возможность задать ему все интересующие их вопросы.

Например, член бюро Николай Кавказский обратил внимание на то, что позиция Евгения Вадимовича не всегда совпадает с позицией партии «Яблока». Припомнив его известную фразу «Курение марихуаны – первый признак гомосексуализма», яблочник поинтересовался, разрешит ли Ройзман проведение гей-парадов, если станет губернатором, а также спросил его о спорных методах «лечения» наркомании в фонде «Город без наркотиков». На что мэр Екатеринбурга ответил, что с геями он никогда в жизни не пересекался и не обижал их, но знает, что они существуют. Кроме того, Ройзман вспомнил, что начал борьбу с наркотиками в то время, когда Екатеринбург «переживал наркотическую катастрофу, машины скорой помощи ездили по обочинам и собирали трупы».

Бывший депутат ЕГД Максим Петлин спросил Ройзмана о его отношении к президенту Владимиру Путину. На что мэр сообщил, что «власть должна меняться, регулярно и бескровно, а как только власть пропускает срок смены, она начинает работать только на удержание самой себя у власти». «Как у историка, у меня ассоциации сегодняшнего дня с 1979 годом, когда СССР ввел войска в Афганистан», – заявил мэр.

Говоря о своих шансах на избрание, Ройзман заявил, что пройти муниципальный фильтр будет непросто, но он все равно готов к борьбе. «Это даст возможность привлечь внимание к этой проблеме в масштабах страны, и в перспективе – вообще отменить муниципальный фильтр через систему судов», – подчеркнул он.

Напомним, в субботу на областной конференции партии «Яблоко», где Евгений Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы, разразился скандал. Глава свердловского отделения Юрий Переверзев еще до начала мероприятия сделал заявление о сложении полномочий и выходе из партии в связи с навязыванием федеральным руководством партии Ройзмана в качестве кандидата. Конференция не состоялась.

Глава «Яблока» Григорий Явлинский, специально прилетевший в Екатеринбург, сделал заявление о выдвижении Ройзмана на федеральном уровне.

Добавим, что на сегодняшней конференции также обсудили субботний демарш прежнего руководителя отделения Юрия Переверзева. Члены бюро отметили, что до вступления в «Яблоко» он состоял в КПРФ, и следовало обратить на это внимание ранее. «Приток идеологически не выверенных кадров может нанести нам большой вред, мы должны учесть это на будущее», – отметила член бюро Ольга Цепилова. Тот факт, что Евгений Ройзман в прежние годы тоже успел сменить несколько партий, никого не смутил.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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