«Справедливых приговоров станет меньше»: забастовка адвокатов может аукнуться тяжелыми последствиями, считают эксперты

Масштабная забастовка свердловских адвокатов возымела действие: перед защитниками начали гасить долг по заработной плате. Уже сегодня суды и правоохранительные органы постепенно начинают работать в обычном режиме. Одновременно заинтересованные стороны обсуждают вероятные последствия протестной акции. Наблюдатели не исключают, что в отдельных случаях судьи теперь будут «вставать в позу», припоминая защитникам их демарш, а потому справедливых решений станет меньше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с началом забастовки адвокаты отказывались посещать суды и органы МВД, когда им поступали заявки «по назначению» (то есть когда адвокат предоставляется подозреваемому, обвиняемому или подсудимому за счет государства). В десятках городов были сорваны судебные заседания, в большинстве случаев их заранее перенесли. Те адвокаты «по назначению», кто давно участвовал в слушаниях, продолжили свою работу, но за новые дела они не брались.

«Началась паника. Суды пытались выкрутиться – например, обращались с заявками в конторы, которые не осуществляют деятельность по 51 УПК РФ, то есть не обладают правом ходить по назначению. Но были защитники, кто соглашался и шел в процессы. Им не будут выплачены гонорары. Скорее всего, эти люди просто решили выслужиться, – сообщил нашему агентству один из екатеринбургских адвокатов. – В такой же запаре оказались полицейские, которым нужно было выходить с ходатайствами об аресте. Тут на первый план выходили личные связи – следователи звонили знакомым адвокатам, которые работали не в их районе и даже городе, и умоляли прийти на заседание по мере пресечения».

Новость о забастовке быстро дошла и до фигурантов уголовных дел. В сложившейся ситуации они просили предоставить им защитника за счет государства, понимая, что найти его будет непросто. Тем самым они обеспечивали себе обязательство о явке, а не заключение под стражу. «Конечно, это чистой воды терроризм», – подметил в разговоре с РИА «Новый День» другой правозащитник, попросивший остаться неназванным.

Вскоре адвокаты пошли на уступки и начали выходить в судебные заседания, когда речь шла о тяжких и особо тяжких преступлениях. Велись переговоры с судейским сообществом, а также с представителями МВД по другим обстоятельствам. Наблюдатели знают, что были и те адвокаты, кто договорился с судьями заранее и все-таки отправился на слушания, вопреки настоятельной рекомендации Адвокатской палаты Свердловской области. «Такие юристы могут лишиться статуса. Но наказывать коллег будут позже, после разбора полетов, к тому же это единичные случаи. Абсолютное же большинство поддержало забастовку. Вчера заведующие адвокатскими образованиями поблагодарили всех за стойкость. Задолженность по зарплате начали гасить, – сообщили сегодня нашему агентству представители адвокатского сообщества Екатеринбурга. – Сейчас все думают, какие последствия будут у протестной акции. Многие сходятся во мнении, что теперь защитникам сложнее будет работать. Судьи могут начать вставать в позу. И все, справедливых приговоров станет еще меньше».

Следует отметить, что 1 ноября в Свердловском областном суде, а также в управлении судебного департамента области прошли экстренные совещания, на которых обсуждались пути выхода из сложной ситуации. «Также были выработаны меры, которые позволят в будущем избежать подобной акции протеста. По состоянию на утро 2 ноября могу сообщить, что ситуация в судах нормализовалась. Деньги начали поступать адвокатскому сообществу. Задолженность будет полностью погашена в ближайшее время», – рассказала сегодня РИА «Новый День» представитель пресс-службы управления судебного департамента области Ирина Самигулина.

Напомним, Свердловская областная коллегия адвокатов и Адвокатская палата Свердловской области призвали всех своих участников с 1 ноября воздержаться от исполнения заявок от судей, следователей и дознавателей, по которым предоставляется бесплатная защита обвиняемым и подозреваемым. Причиной забастовки стали многомиллионные долги (свыше 15 млн), которые накопились перед адвокатами «по назначению». «Действие решения распространяется до погашения задолженности. Адвокатов, кто будет принимать участие в делах по назначению без поручения заведующих-координаторов, привлекать к дисциплинарной ответственности», – отмечалось в решениях Адвокатской палаты и областной коллегии адвокатов.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видели сообщения СМИ, безусловно, обратим на это внимание», – сказал он. Следом с резкой критикой бойкота выступил председатель Свердловского облсуда Александр Дементьев, который заявил, что это решение «вызывает удивление неконструктивностью позиции, противоречащей не только профессиональной этике адвоката, но и здравому смыслу и фактическому положению дел».

Протестная акция грозила парализовать работу судей, следователей и правоохранителей, отмечали ранее опрошенные РИА «Новый День» эксперты. «Вообще складывается неоднозначная ситуация. С одной стороны, Конституция РФ закрепляет за гражданином право на защиту. Если у человека нет средств, адвоката назначает государство. Но адвокаты устали, что их работа не оплачивается», – пояснял один из представителей адвокатского сообщества. С началом акции протеста начальник судебного департамента в Свердловской области Олег Ножников пообещал, что долг по зарплате будет погашен в самое ближайшее время – из Москвы начали поступать необходимые средства.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 02.11.17

Ночью в Екатеринбурге сгорел новый Mitsubishi Outlander. / Первое знакомство заксобрания с бюджетом-2018 пройдет без губернатора. / 2 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»