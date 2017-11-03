В День народного единства центр Екатеринбурга «захватят» патриотические организации

В центре Екатеринбурга 4 ноября будут митинговать официальные патриоты, профсоюзы и всего две парламентских партии.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве общественной безопасности Свердловской области, по обеим сторонам набережной Исети пройдут два шествия. Первая колонна будет сформирована у ККТ «Космос», вторая – у Театра драмы на Октябрьской площади. Организаторами шествий выступили движение «Патриоты России» и Свердловская федерация профсоюзов. Обе колонны одновременно стартуют в 11.30 и соединятся на площади Труда, где в полдень начнется официальный двухчасовой митинг с участием руководства области и города. Общее количество участников праздничной акции составит 2 тысячи человек.

Как ранее писал «Новый День», к шествиям на Плотинке присоединятся партии «Единая Россия» и ЛДПР. Сегодня стало известно, что региональное отделение «Справедливой России» отказалось от участия в празднике. Свердловские коммунисты традиционно проигнорируют День народного единства и будут готовиться к шествию в честь 100-летия Октябрьской революции, которое пройдет в Екатеринбурге 6 ноября.

Также в МОБ уточнили, что у памятника «Черный Тюльпан» в 12.00 состоится пикет «Уральского союза патриотов», который объединяет ветеранские общественные организации силовиков и военных. Заявленная численность мероприятия – 100 человек. Отметим, что на площадь Советской Армии также планируют прийти националисты после проведения согласованного «Русского марша» на Уралмаше, но яркой встречи с патриотами, скорее всего, не состоится. Народный сход активистов РМ состоится после 14.00, и, поскольку собрание будет неофициальным, националисты не смогут использовать свою символику и скандировать лозунги.

Русский марш-2016

Добавим, что самым масштабным шествием станет крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божьей матери, которой соберет 5 тысяч участников. Ожидается, что в православном шествии примут участие свердловский губернатор Евгений Куйвашев и сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб. Помимо этого, праздничные мероприятия в честь Дня народного единства пройдут в Историческом сквере, в ЦПКиО имени Маяковского, в ЦК «Урал», в мультимедийном парке «Россия – моя история». На площади 1905 года откроется большая сельскохозяйственная выставка, последняя в текущем году. Кроме того, в Уральском центре развития дизайна пройдет показ модных коллекций с неожиданным названием «Русский марш». Впрочем, ничего общего с движением националистов это событие не имеет.

Митинг 4 ноября 2016г.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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