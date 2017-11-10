Мэрия внезапно увеличила в 2,5 раза прогноз по туристам на «Экспо-2025»

Администрация Екатеринбурга неожиданно изменила прогноз по количеству туристов, которые должны приехать на выставку «Экспо-2025» в случае победы заявки уральской столицы.

Как сообщает официальный сайт мэрии, по расчетам экспертов во всемирной выставке могут принять участие 147 стран мира. При этом ожидается, что общее число посетителей выставки составит 37 080 878 человек. Стоит отметить, что менее месяца назад вице-мэр Сергей Тушин, выступая перед городской думой, называл другую цифру – около 14 миллионов туристов. Даже с учетом населения Екатеринбурга (1,5 миллиона человек) причина завышения потенциальных посетителей выставки в 2,5 раза остается загадкой.

Впрочем, на том же заседании депутаты интересовались, выдержит ли транспортная инфраструктура города такое количество приезжих. На что Сергей Тушин ответил, что в случае победы российской заявки уральской столице гарантирована либо вторая ветка метро, либо скоростной трамвай. Причем вице-мэр уверен, что построить метро к 2025 году реально.

Напомним, Екатеринбург соревнуется за право проведения «Экспо-2025» с Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Весной 2018 года в уральскую столицу должна приехать инспекционная комиссия Международного бюро выставок для проверки готовности города и настроений его жителей.

Как ранее сообщалось, для проведения «Экспо-2025» власти зарезервировали земельный участок размером 50 гектаров на ВИЗе. По постановлению правительства области на этой территории в течение трех лет запрещено строить, реконструировать и оформлять в собственность здания. Жители домов на Большом Конном полуострове, относящемся к площадке под «Экспо», отнеслись к этой инициативе настороженно: одни надеются разбогатеть, а другие опасаются потерять последнее жилье.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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