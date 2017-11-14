Эксперт рассказал, почему бочки с человеческими эмбрионами сваливают в лесу

Член общественной палаты Свердловской области Михаил Беленький на конгрессе «Промышленная экология регионов» рассказал о проблеме утилизации опасных медицинских отходов. В России их можно уничтожить единственным способом – сжигать. Однако несколько лет назад законодательство в этой сфере изменилось, поэтому фирм, которые допущены к утилизации особо опасных, часто инфицированных материалов, стало намного больше. Как пояснил г-н Беленький, с 2014 года было отменено требование о лицензировании этой деятельности. Поэтому появились недобросовестные поставщики услуг, которые, демпингуя, стали получать контракты на утилизацию медицинских отходов, в том числе класса Б и В, то есть опасных и особо опасных.

«Анатомические, патологоанатомические, биохимические, то есть все те отходы, которые имеют соприкосновение со слизистой или кровью. Согласно ФЗ-49 и ФЗ-323 они опасны и для здоровья человека, и для окружающей среды. Это высокоинфицированные отходы, токсичные. Это и ВИЧ, и гепатит, и другие заболевания, которых целый список», – напомнил Михаил Беленький.

По его словам, до недавнего времени деятельность по утилизации таких отходов была строго лицензируемой. На то, чтобы получить контракт в этой сфере, нужно было сначала получить паспорт. Однако после законодательные акты стали меняться, и медицинские отходы были исключены из федерального классификатора-каталога. «С этого момента деятельность по их утилизации перестала подлежать лиценизрованию, то есть, по сути, они стали «неопасными», – отметил он.

По его словам, законодатели могут быстро решить проблему. «Нужно лишь внести изменения в законодательство. Во-первых, в ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Во-вторых, в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ», – подчеркнул член ОПСО.

Добавим, в Свердловской области нередко случаются ситуации, когда медицинские отходы обнаруживаются в самых неожиданных местах. Так, в Краснотурьинске жители обнаружили свалку использованных шприцев на улице, ранее, на трассе под Нижним Тагилом были найдены бочки с человеческими эмбрионами. В Асбесте жители выходили на митинг против утилизации медицинских отходов в черте города.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.17

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