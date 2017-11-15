Глеб Самойлов отсудил у брата свыше 4 миллионов рублей. Подробности судебного решения

Мосгорсуд обязал сегодня бывшего участника уральской рок-группы «Агаты Кристи» Вадима Самойлова выплатить его брату Глебу 4,3 млн рублей. Об этом нашему агентству сообщили сегодня в канцелярии судебной инстанции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2015 году Вадим Самойлов, который сейчас является солистом группы The Matrix, крупную сумму денег. По заключенному соглашению он обязывался ежемесячно выплачивать родственнику определенную часть средств и в 2016 году окончательно погасить долг. Но Глеб Самойлов не дождался выплаты всех средств и подал иск в суд, чтобы вернуть недополученные 4,3 млн рублей.

В апреле 2017 года суд постановил взыскать эту сумму с Вадима Самойлова, но он подал апелляцию. Сегодня Мосгорсуд признал законным решение о взыскании 4,3 млн руб. и судебных издержек в размере 30 тыс. руб. Решение вступило в законную силу и теперь обязательно к исполнению.

Группа «Агата Кристи» была основана в 1985 году в Свердловске (первоначально называлась ВИА «РТФ УПИ») и распалась в 2010 году. Сегодняшнее судебное разбирательство стало не единственным во взаимоотношениях двух братьев. Ранее Глеб Самойлов подавал на брата в суд, требуя запретить исполнять песни группы, сочиненные им в рамках программы «Агата Кристи. Все хиты».

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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