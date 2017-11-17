Единоросс приютил «бомжующего» справедливоросса

Новоиспеченный депутат Госдумы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин, который представляет партию «Справедливая Россия», пожаловался на то, что ему до сих пор не предоставили кабинета в парламенте. Напомним, мандат он получил пару недель назад – 1 ноября ему вручили удостоверение депутата ГД. «Вторую неделю работаю в Госдуме, а рабочее место так и не выделили. Нас с помощницей, по дружбе, приютил у себя в кабинете мой конкурент по выборам в одномандатном округе», – написал Ионин в своем фейсбуке.

Пока ему не предоставят кабинет, он будет делить площадь с единороссом Сергеем Чепиковым. «Конкуренция – конкуренцией, но хорошие отношения можно и нужно сохранять. Тем более, что Сергей – отличный человек», – отметил Ионин.

Напомним, ему был отдан мандат, освободившийся после отъезда Александра Буркова в Омскую область, где он стал главой региона. Место Дмитрия Ионина в заксобрании Свердловской области пока пустует, его должен занять однопартиец, экс-депутат Геннадий Ушаков, который пропустил торжественное вручение удостоверения по семейным обстоятельствам.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 17.11.17

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