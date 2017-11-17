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Единоросс приютил «бомжующего» справедливоросса

Единоросс приютил «бомжующего» справедливоросса

Новоиспеченный депутат Госдумы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин, который представляет партию «Справедливая Россия», пожаловался на то, что ему до сих пор не предоставили кабинета в парламенте. Напомним, мандат он получил пару недель назад – 1 ноября ему вручили удостоверение депутата ГД. «Вторую неделю работаю в Госдуме, а рабочее место так и не выделили. Нас с помощницей, по дружбе, приютил у себя в кабинете мой конкурент по выборам в одномандатном округе», – написал Ионин в своем фейсбуке.

Пока ему не предоставят кабинет, он будет делить площадь с единороссом Сергеем Чепиковым. «Конкуренция – конкуренцией, но хорошие отношения можно и нужно сохранять. Тем более, что Сергей – отличный человек», – отметил Ионин.

Напомним, ему был отдан мандат, освободившийся после отъезда Александра Буркова в Омскую область, где он стал главой региона. Место Дмитрия Ионина в заксобрании Свердловской области пока пустует, его должен занять однопартиец, экс-депутат Геннадий Ушаков, который пропустил торжественное вручение удостоверения по семейным обстоятельствам.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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