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Екатеринбургу передали земли под ветку пышминского трамвая

Екатеринбургу передали земли под ветку пышминского трамвая

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области передало в бессрочное пользование земли, по которым пройдет трамвайная ветка из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Как сообщили в пресс-службе МУГИСО, МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» в бессрочное пользование получило земельные участки площадью 453 кв. метра, 1 600 кв. метров, 122 251 кв. метр, 2 119 кв. метров, 77 кв. метров, 5 892 кв. метра. Это земли жилого района «Северная корона», где пройдет трамвайная линия до Верхней Пышмы. Она, напомним, по плану должна начинаться от конечной остановки на Фрезеровщиков в Екатеринбурге. Строительство должно стартовать в следующем году.

Кроме того, МУГИСО передало управлению капитального строительства участок площадью в 83 550 кв. метров для строительства улицы Сахарова от улицы Чкалова до Амундсена.

Екатеринбург. Ноябрь 21, служба информации

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