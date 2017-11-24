Балансировка свердловского бюджета-2018 пройдет за закрытыми дверями

Завтра в Свердловском заксобрании состоится балансировка проекта областного бюджета 2018 года перед его вторым чтением. Сотрудников СМИ на заседание не допустят.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, это чистая случайность: заседание назначено на выходной день, а в эти дни в здании регионального парламента действует особый пропускной режим.

Напомним, на этой неделе прошли заседания восьми профильных рабочих групп: по образованию, по дорожному хозяйству, по промышленной политике, по ЖКХ, по экологии и АПК, по здравоохранению, по физкультуре и спорту и по строительству.

Был поднят ряд важных проблем. Например, в посёлке Сосьва никак не может решиться вопрос со строительством новой школы, хотя старой уже более ста лет, в Алапаевском районе более 200 работников СХПК «Путиловский» после вспышки туберкулеза КРС не получают зарплату, а в Нижнем Тагиле уже 20 лет не могут достроить детскую многопрофильную больницу. При этом компания, которая обслуживает комплексы фотовидеофиксации нарушений на дорогах, предлагает выделить ей почти 600 млн рублей инвестиций.

Все аргументы стороны высказали в ходе заседаний рабочих групп. Завтра станет известно, кому из них удалось убедить министра финансов Галину Кулаченко, а кому – нет.

Екатеринбург, служба информации

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