Генконсульство США в Екатеринбурге спрятало знак VIP-парковки, которого дипломатов лишила ГИБДД

Сотрудники ЕМУП «СМЭП Екатеринбурга» столкнулись сегодня с курьезной ситуацией. Дорожной службе пришлось почти в ультимативном порядке требовать от представителей генконсульства США возвращения знака VIP-парковки, которого дипломаты лишилась на улице Гоголя по инициативе ГИБДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения в дорожной обстановке произошли в сентябре этого года. В мэрии уральской столицы тогда сообщили, что у здания генеральных консульств США и Великобритании на улице Гоголя больше не будет выделенной парковки для дипмиссий. По требованию ГИБДД здесь были сняты дорожные знаки «Парковка только для машин ГК», которые позволяли дипломатам оставлять машины на обочине.

Аналогичным образом стоянки лишилось генконсульство США в Санкт-Петербурге – там вместо нелегальной парковки появился пешеходный переход и разметка, указывающая на разворот. В свою очередь во Владивостоке власти убрали бетонные блоки, ограждающие парковку американского генконсульства на Пушкинской улице. По некоторым данным, российские власти таким образом решили установить «полный паритет», так как в США у российских дипломатов нет выделенных парковок. Впрочем, в Госдепартаменте выказали мнение, что устранение парковок для персонала перед своими генконсульствами – это не ответный шаг России в обмене дипломатическими санкциями.

Что интересно – VIP-парковку на улице Гоголя в Екатеринбурге ГИБДД запретила, но знаки в муниципальную собственность возвращены не были. За ними в генконсульства сегодня прибыли сотрудники ЕМУП «СМЭП Екатеринбурга». Дорожная служба получила демонтированный знак привилегий дипмиссии Великобритании, а судьба американского знака оставалась неясной.

«В ходе разбирательства выяснилось, что знак «Только для машин ГК США» был спрятан во дворе здания по улице Гоголя, 15. Изначально возвращать его дипломаты не хотели, ссылаясь на разные обстоятельства, в том числе режимность объекта. Только после вынужденных переговоров знак был получен сотрудниками «СМЭП Екатеринбурга»», – сообщили сегодня РИА «Новый День» представители городского управления ГИБДД.

Стоит отметить, что это не единственная «шалость» американских дипломатов. После того, как ГК США было лишено VIP-парковки, дипмиссия устроила молчаливый дорожный протест, выставив перед своим зданием две иномарки с дипломатическими красными номерами. Из-за этого у американского генконсульства сейчас нельзя припарковаться другим участникам дорожного движения.

Напомним, летом Россия потребовала сократить число сотрудников американских консульств на 755 человек – до 455 сотрудников. Из них только около 100 были американцами, остальные – граждане России. Президент России Владимир Путин утверждал, что «для полного паритета» необходимо сократить еще 155 сотрудников американских дипломатических миссий. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

При этом дипломатам из США запретили пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Позднее США объявили о прекращении работы российского консульства в Сан-Франциско. Теперь у обеих стран есть по три консульства на территории другой.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету. По данным газеты «Коммерсант», американские дипмиссии в Москве и других городах могут быть не только лишены специальных парковочных мест по периметру зданий. Речь может также идти об ограничении числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов. Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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