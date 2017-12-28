Черный обнал, драка с таксистом, и путь Дао Соколовского – пятерка самых популярных видео года

Отдел видео РИА «Новый День» подводит свои итоги года и представляет пять самых популярных роликов на канале агентства в YouТube.

Лучшие видео 2017-го

Открывает пятерку история жителя Новолялинского района, решившего заработать по-легкому на «черном обнале». Ивана возили по крупным городам страны, там он в разных банках оформлял дебетовые карты. Кончилась все печально – мужчину заперли под охраной, паспорт и карты отобрали. Иван сумел сбежать, но денег от «обнальщиков» так и не получил. После публикации материала полиция организовала проверку фактов, изложенных Иваном. Насколько известно агентству, к ответственности никто не привлечен.

На четвертом месте по просмотрам в 2017 году относительно свежий, сентябрьский, скандал. Школьница и взрослые пассажиры подрались в трамвае из-за форточки. По словам ребенка, на нее набросилась соседка, взрослая женщина, схватив за волосы. В конфликт вмешался мужчина, попытавшийся с помощью матерной лексики урезонить строптивого подростка. По версии взрослых, девушка сама нецензурно ругалась. В ответ на замечание начала вести себя агрессивно – нанесла телесные повреждения собеседнику. Судя по видео, в этой истории отличились все.

Еще одна драка стала хитом YouТube в июне этого года. Таксист сервиса Uber отказался везти пассажиров, хотя деньги за поездку уже списались. С характерным акцентом водитель пообещал клиентам проблемы, потом привез их на стоянку к друзьям – соотечественникам, которые попробовали сообща избить несговорчивых мужчин. Правда, у них это не очень получилось. Спорили, отбивались и контратаковали клиенты, не выпуская из рук смартфонов. Разнял драку проходивший мимо сотрудник ППС.

На втором месте по просмотрам, но не по значимости, видео с блогером Русланом Соколовским. Беспрецедентный суд над «ловцом покемонов» стал одним из самых громких российских событий в этом году. В этом ролике Соколовский из клетки в зале суда делится впечатлениями о трех месяцах, проведенных в СИЗО. Молодой человек сетует на дефицит литературы и заявляет, что в неволе начал постигать даосизм.

Видео года, набравшее почти два миллиона просмотров, называется «Уральские мужики нашли 10 кг кредиток и огребли проблем». Курьезная история о том, как неравнодушные прохожие на ровном месте чуть не стали фигурантами уголовного дела.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 28.12.17

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