Свердловская область: обработано 91,46% бюллетеней, лидирует Путин

В Свердловской области продолжают подводить итоги выборов президента России. К 2 часам ночи были обработаны 91,46% бюллетеней. Ранее глава ИКСО Валерий Чайников прогнозировал, что к этому моменту будут обработаны все протоколы.

Что касается расклада голосов, то победу одержал действующий президент России Владимир Путин, за него крестики в бюллетенях поставили 74,69%. На втором месте по популярности оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,63%. На третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, у него 6,96%. У Ксении Собчак набралось 1,97%, у Григория Явлинского – 1,19%, у Бориса Титова – 0,88%, у Сергея Бабурина – 0,72%, у Максима Сурайкина – 0,64%.

«Явка на выборах пока составляет 62,46%. Подсчет голосов избирателей продолжается», – сказали в ИКСО.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.03.18

В Свердловской области обработано 75% бюллетеней. / Липовые данные из паспортных столов и выезд для голосования к покойникам. Избирательные штабы подводят итоги (ВИДЕО). / Чайников: «Итоги выборов подведем до полуночи по Москве». Читать дальше

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