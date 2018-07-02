На пост мэра Екатеринбурга претендует глава союза бизнесменов города

На конкурс по избранию главы Екатеринбурга выдвинулся четвертый кандидат. Заявление подал генеральный директор управляющей компании «Технопарк Торгмаш» Сергей Зыков. Об этом РИА «Новый День» сообщил председатель горизбиркома Илья Захаров.

Сергей Зыков является руководителем городского союза малого и среднего предпринимательства. В этом качестве он регулярно принимает участие в совещаниях с властью Екатеринбурга. Компания Зыкова занимается арендой и управлением недвижимостью.

Добавим, что ранее документы на конкурс подали депутат Госдумы Андрей Альшевских и начальник управления магистратуры Уральского государственного горного университета Максим Котляров. Также о своем желании избираться на должность мэра заявила юрист Лариса Ладушкина, которая, впрочем, пока передумала подавать документы в избирком.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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