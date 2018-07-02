Семь партий собираются выдвинуть своих кандидатов в гордуму Екатеринбурга

Семь политических партий уведомили избирком Екатеринбурга об участии в выборах депутатов городской думы.

Как сообщил РИА «Новый День» председатель комиссии Илья Захаров, на данный момент заявления поступили от «Единой России», ЛДПР, «Яблока», «Защитников Отечества», Парнаса, Ротфронта. Также заявлялась Родная партия, но их конференция не состоялась из-за отсутствия кворума. Стоит отметить, что «Яблоко» и либерал-демократы уже определились с кандидатами в депутаты. Остальные партии проведут региональные съезды в ближайшие дни.

Вероятно, к этому списку скоро присоединятся КПРФ и «Справедливая Россия». Как передает «Новый День», коммунисты собираются провести областную конференцию 7 июля, а эсеры – 10 июля. Но пока обе партии не подавали официальных уведомлений в избирком. Добавим, что в первую неделю выдвижения кандидатов в избирком Екатеринбурга обратились 8 человек, желающих принять участие в выборах. Все баллотируются в статусе самовыдвиженцев, поэтому им необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку.

Напомним, по избирательному округу № 1 выдвинулся Роман Дубов, председатель правления ТСЖ «ЖК Аврора». В округе № 2 выступил Александр Файзрахманов, программист МАУ «Медицинский информационно-аналитический центр». По округу № 5 идет Константин Абатуров, коммерческий директор ООО «Питание-сервис СВК». В округе № 7 и № 14 выдвинулись предприниматели Константин Кунцевич и Сергей Теунов соответственно. В округе №16 по-прежнему пока единственный самовыдвиженец Валерий Мелехин, основатель Партии сухого закона. В округе № 18 два кандидата – 29-летний предприниматель Иван Стародубцев и пенсионерка Татьяна Знак. Процесс выдвижения кандидатов завершится 20 июля. Документы для регистрации избирком будет принимать по 25 июля включительно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.18

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