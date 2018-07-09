Справороссы пойдут на выборы без коммунистов, набрав в ряды единороссов

Завтра в Екатеринбурге состоится одна из последних партийных конференций по выдвижению кандидатов в депутаты городской думы: свой список озвучит «Справедливая Россия».

Ожидается, что он станет одним из самых любопытных на предстоящих выборах. Прежде всего, потому, что с «эсерами» вели переговоры представители «Единой России», которые не преуспели на праймериз. В последние несколько дней к ним могли присоединиться те, кто показал хорошие результаты, но в итоговые списки не попал – по официальной версии ЕР, «снялись по личному заявлению». Как уже сообщал «Новый День», обновленный список ЕР представила в субботу, 7 июля. Из него исчезли, например, главный нарколог области Олег Забродин, директор УК ЖКХ Октябрьского района Михаил Плешаков, вице-президент по корпоративному развитию AVS Group Андрей Станкевич, директор Метростроя Юрий Дозорец.

А вот альянс с КПРФ остался только на уровне деклараций трехмесячной давности. Как рассказал «Новому Дню» секретарь регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, коммунисты намерены закрыть собственными силами все 18 одномандатных округов. При этом он не исключил, что если в каком-то округе они увидят действительно очень сильного кандидата от СР, то поддержат его. Каким именно образом, он не уточнил. Напомним, 2 апреля была озвучена совсем иная концепция. Тогда депутат заксо от СР Андрей Жуковский, курирующий избирательную кампанию в Екатеринбурге, заявил: «Мы не можем не выставлять кандидатов по партийным спискам. Здесь договориться не удастся. Но проблема всех оппозиционных партий – одномандатные округа. Чтобы победить эту систему, мы готовы в некоторых округах поддержать кандидатов КПРФ и ЛДПР». Что Андрей Жуковский думает об альянсе с КПРФ сейчас, выяснить не удалось – он не берет трубку.

Добавим, что пока не назначена дата конференции еще одной партии, имеющей право на выдвижение кандидатов в ЕГД без сбора подписей – Российской партии пенсионеров за справедливость. Недавно у ее свердловского отделения сменился лидер: вместо Дмитрия Сергина его возглавил политик со стажем, депутат заксо Евгений Зяблицев.

Екатеринбург, служба информации

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