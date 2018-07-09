В Первоуральске начался прием заявлений от желающих стать мэром

Сегодня в Первоуральске стартовал прием документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прием документов продлится до 27 июля. Претендовать на пост главы Первоуральска сможет любой гражданин РФ не моложе 21 года, имеющий высшее образование. Напомним, прежний мэр Первоуральска Валерий Хорев 26 апреля подал в отставку по собственному желанию. Пока обязанности главы исполняет бывший вице-мэр Игорь Кабец. Перед отставкой Хорева в администрации прошли обыски по уголовному делу одного из его бывших подчиненных.

Добавим, что Первоуральск – не единственный муниципалитет, где объявлен конкурс по отбору претендентов в градоначальники. Например, в Качканаре, где бывший мэр Сергей Набоких ушел на повышение в областное минспорта, документы от кандидатов будут принимать с 18 по 31 июля. В Екатеринбурге прием заявлений уже завершен – выдвинулись 22 человека. Ориентировочно 30 августа, после вступления в силу изменений в устав города, будет объявлен конкурс в Нижнем Тагиле – его бывший мэр Сергей Носов стал врио губернатора Магаданской области.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 09.07.18

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