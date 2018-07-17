В Дегтярске снова попытаются выбрать нового главу

В Дегтярске снова объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы города.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате гордумы, заявления от претендентов будут приниматься с 23 июля по 16 августа. Первый этап конкурса намечен на 3-14 сентября, второй будет назначен по итогам первого.

Напомним, эпопея с конкурсом по избранию главы Дегтярска тянется уже не первый год. Сейчас муниципалитетом в статусе и.о. до сих пор руководит Игорь Бусахин, хотя срок его полномочий истек в октябре 2015 года. В 2016 году был объявлен конкурс на пост главы, но в январе 2017 он был признан несостоявшимся. Две участницы конкурса, Кузнецова и Васильева, набравшие наибольшее количество баллов по итогам отбора, подали в суд иск о защите их прав. Осенью 2017 года Ревдинский городской суд обязал конкурсную комиссию повторно рассмотреть вопрос о результатах конкурса, и она решила, что в финал вышли Кузнецова и Васильева. 19 января 2018 года состоялось голосование за Васильеву и Кузнецову, но ни одна из них не набрала нужного количества голосов.

Дегтярск, служба информации

Дегтярск. Другие новости 17.07.18

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