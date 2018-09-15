Итоги недели от РИА «Новый День»: выборы, интриги и детский менингит (ФОТО, ВИДЕО)

Неделя в Екатеринбурге выдалась насыщенная. В воскресенье жители столицы Урала выбрали новую думу. Результаты признаны легитимными всеми сторонами, но на этом политические конфликты не закончились. Об этом и многом другом – в обзоре РИА «Новый День».

Тема недели

В Екатеринбурге избрали городскую думу VII созыва, которая будет работать в городе до 2023 года. В партийном разрезе неожиданностей нет: 19 из 36 мандатов получила «Единая Россия», остальное – другие партии. И городской, и областной избиркомы заявили, что существенных нарушений на выборах не было.

Гораздо важнее дальнейшие события. Губернатор Евгений Куйвашев уже успел встретиться со всеми фракциями и предложить им поддержать кандидата на пост главы Екатеринбурга вице-губернатора Александра Высокинского.

Заявление недели

Заявление недели ждали от губернатора Евгения Куйвашева, после того, как он две недели назад упразднил пост первого вице-губернатора – главы администрации, который занимал Владимир Тунгусов. Но глава региона в этом отношении ничего не сказал – только внес в заксо законопроект о переименовании администрации губернатора в аппарат губернатора.

Событие недели

В Екатеринбурге в трех школах введены карантинные мероприятия из-за случаев серозного менингита у учеников. Как уже писал «Новый День», это гимназия № 5, а также школы № 25 и № 171. Как сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова, скорее всего, вирус передавался воздушно-капельным путем. Ее коллеги из регионального управления Роспотребнадзора уточнили, что именно по этой причине, скорее всего, найти источник заражения не удастся.

Видео недели

В единый день голосования, 9 сентября, в Екатеринбурге состоялся несанкционированный митинг сторонников Алексея Навального. Задержали более 180 человек. Среди них оказались трое журналистов, работавших на мероприятии. На них также составили протоколы по 20.2 КоАП. Кроме того, административный арест получила активистка местного штаба Навального Ирина Норман, арестованная на 15 суток по решению суда за участие в несанкционированном митинге. Адвокаты пытались оспорить ее арест, но безуспешно.

Задержание журналиста

Треш недели

Утром 12 сентября в Каменске-Уральском в квартире на улице Алюминиевой было найдено тело 10-летней девочки. Подозреваемый был задержан 14 сентября в Челябинской области, его схватили местные полицейские. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Соседи по дому рассказали, что, возможно, к смерти ребенка мог быть причастен собутыльник сожителя мамы школьницы.

Фото недели

Почти 20 лет не бывал в Екатеринбурге известный писатель и оппозиционер Эдуард Лимонов. Однако теперь – приехал, представил новую книгу и рассказал РИА «Новый День», почему в ближайшие годы в России не будет революции.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.09.18

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