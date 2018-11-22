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Четверг, 22 ноября 2018, 12:49 мск

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Студентам УрФУ предложили скинуться на подарки детям россиян в Сирии

Студенты УрФУ скинутся на новогодние подарки детям россиян, живущих в Сирии. Как сообщили в пресс-службе вуза, акция называется «Дарю Новый год», ее устроили представители Северо-Кавказского федерального университета, представительство Россотрудничества в Ливане и Сирии, Минобороны и Министерство науки и высшего образования РФ. Студентам предлагают перевести деньги на счет представителей СКФУ, а те закупят сладости для детей и передадут их в Сирию.

«Есть тысячи детей, которые могут не почувствовать праздника. Они живут в Сирии, где только что закончилась война. Это дети наших соотечественников, россиян, вдалеке от дома они пережили страшные события. Мы хотим подарить им праздник», ‒ говорится в ролике, опубликованном в группе СКФУ в соцсети «ВКонтакте».

О чьих детях идет речь ‒ военных специалистов, которые работают в Сирии, или каких-то еще, в СКФУ не уточняют.

Екатеринбург, Елена Сычева

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