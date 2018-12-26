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Среда, 26 декабря 2018, 12:51 мск

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Куйвашев подправил структуру областного правительства, но не до конца

Губернатор Евгений Куйвашев одобрил проект постановления правительства Свердловской области о создании департамента внутренней политики, а также подписал еще несколько важных документов, связанных со структурой областных органов власти. Впрочем, некоторые реорганизационные процессы в кабмине продолжатся и в следующем году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект представил сегодня на последнем в этом году заседании кабмина вице-губернатор по внутренней и информационной политике Сергей Бидонько. Подробно на структуре департамента в своем докладе Бидонько останавливаться не стал, только напомнил, что он создается в рамках реформирования органов государственной власти региона. Отметим, что на первой же встрече с журналистами в своем новом качестве 18 декабря Сергей Бидонько сообщил, что попросил губернатора назначить директором нового департамента Антона Третьякова, который занимал аналогичную должность в ныне расформированной администрации губернатора.

Добавим, что на сегодняшнем заседании правительства было принято новое постановление о минприроды и экологии, связанное с присоединением к нему департамента лесного хозяйства. Указ об объединении двух этих структур Евгений Куйвашев подписал еще в сентябре.

Изменения коснулись и министерства культуры. Его глава Светлана Учайкина попросила губернатора ввести в штат еще одного замминистра, объяснив это возросшим количеством международных культурных мероприятий, проходящих в регионе.

Присоединение департамента молодежной политики к министерству образования еще не завершено: никаких новых постановлений на этот счет на последнем заседании не принято. Напомним, губернатор распорядился объединить их 10 декабря, после скандала вокруг директора департамента молодежной политики Ольги Глацких. Скандал вспыхнул в начале ноября после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда, когда она заявила молодежи, что «вам государство вообще в принципе ничего не должно». Губернатор Куйвашев после этого написал в инстаграме, что с подчиненной не согласен, отстранил ее от должности и назначил служебную проверку. Тем не менее, по ее итогам Глацких сохранила свою должность, хоть и лишилась статуса члена правительства.

Добавим, недавно указом губернатора был создан еще один департамент – по противодействию коррупции. Будущий директор департамента войдет в состав областного правительства вместо директора департамента молодежной политики, однако его имя пока неизвестно – он еще не назначен.

Екатеринбург, служба информации

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