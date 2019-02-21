И снова «обнимашки»: противники храма-на-драме обнимут сквер (СХЕМА)

В следующую субботу, 2 марта, противники строительства храма святой Екатерины планируют «обнять» парк, который планируется вырубить ради культового объекта.

Об этом сообщает администратор сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина. «Нас – горожан – об идее этой стройки никто не спросил, хотя обещали это и мэр, и губернатор. Давайте сделаем так, чтобы нас услышали! 2 марта в 16:00 мы собираемся в сквере у театра драмы на городскую перекличку. Обнимем сквер и начнем считать сторонников в оффлайне. Парки и скверы города – не место для капитальной стройки!» – написала она.

Напомним, в прежние годы горожане уже «обнимали» Городской пруд, недостроенную телебашню и деревья в сквере у театра драмы. Строительство храма на акватории пруда было отменено, а вот телебашне не повезло – ее все равно снесли. Вопрос со сквером, скорее всего, тоже уже решен. Ранее городская дума уже изменила статус этой площадки с «территории общего пользования» на «территорию под строительство религиозных сооружений». Это решение было основано на результатах общественных обсуждений, в которых приняли участие чуть более 3 тысяч горожан.

Вчера глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки земельного участка в районе Октябрьской площади, где предполагается строительство храма святой Екатерины к 300-летию города. Кроме того, профильная комиссия ЕГД в этот же день приняла решение: вопрос о проведении референдума по строительству все-таки будет вынесен на общее заседание думы, но – с отрицательной рекомендацией.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.02.19

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