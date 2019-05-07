Названа дата отчета губернатора Куйвашева перед заксобранием

Через две недели, 21 мая, губернатор Евгений Куйвашев выступит перед областными депутатами с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства. Об этом сообщили РИА «Новый День» в аппарате заксобрания.

В своем выступлении губернатор должен дать ответы на вопросы, которые еще в феврале сформулировали профильные комитеты и фракции заксобрания. В частности, комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды попросил рассказать, какую организационную работу провело правительство в рамках «мусорной реформы». Комитет по бюджету пожелал узнать, сколько инвестиций привлечено в область в прошлом году. Комитет по законодательству – как обстоят дела с подведением инфраструктуры к земельным участкам, выделенным многодетным семьям для строительства индивидуального жилья. Комитет по соцполитике выбрал вопрос о создании доступной среды для инвалидов. Фракция «Единой России» задала вопрос о создании новых школ, с которыми в регионе проблема.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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