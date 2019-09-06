На выборы-2019 в Свердловской области поступило полсотни замечаний и жалоб

Свердловский избирком получил 48 обращений во время подготовки к довыборам в Госдуму, региональное заксобрание и местных выборов. В основном избиратели и кандидаты жаловались на незаконную агитацию. Нарушения подтвердились только в пяти случаях.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облизбиркома, из всех обращений, поступивших в комиссию на 5 сентября, было 24 жалобы. Из них 13 касались кампании в Госдуму, одно заявление было по областным довыборам, и 10 сообщали о нарушениях на муниципальных выборах.

«Основная масса обращений была связана с размещением агитпродукции в несогласованных местах. Также были жалобы на недостоверные данные о доходах кандидатов (речь идет о разбирательствах в отношении Евгении Чудновец и Антона Шипулина – прим.ред), на неправомерность отказа в регистрации кандидатом от Сергея Капчука, а также на совмещение кандидатом должности в избирательной комиссии (имеется в виду жалоба на Олега Рузакова, который является членом облизбиркома)», – рассказала «Новому Дню» советник председателя ИКСО Анастасия Анисимова. По ее словам, после проверки признаны обоснованными пять жалоб – на незаконную агитацию на довыборах в Госдуму.

Напомним, на выборах депутатов разных уровней власти смогут проголосовать более 600 тысяч жителей Свердловской области. В ближайшее воскресенье, 8 сентября, в регионе откроются 511 избирательных участков. Более половины из них будут оснащены веб-камерами для видеонаблюдения и модернизированными КОИБами. Избирательные участки откроются в 8 часов утра, голосование завершится в 20:00.

Помимо кампаний в Серовском округе №174 и Орджоникидзевском округе №11 в Екатеринбурге, выборы депутатов в местные думы пройдут в Верхней Туре и Верхотурье, Первоуральске, Красноуфимске, Махневском МО, Тугулымском и Горноуральском городских округах.

По информации МЧС, в единый день голосования на избирательных участках будут дежурить более 400 спасателей, а пожарно-спасательные подразделения с 18.00 7 сентября до 09.00 9 сентября приведут в режим повышенной готовности.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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