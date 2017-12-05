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Вторник, 5 декабря 2017, 13:17 мск

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Слух дня: старт кампании Путина дадут на Урале

Слух дня: старт кампании Путина дадут на Урале

В администрации президента до сих пор не определились, в каких декорациях пройдет объявление о старте кампании Владимира Путина как кандидата на пост главы государства. Несмотря на то, что решение должны огласить едва ли не со дня на день, вариантов, как эффектнее начать, множество. Один из них, который всерьез рассматривается АП, – это провозгласить старт где-нибудь в глубинке. Не так, чтобы с избушками и пенсионерами на завалинках, но это должен быть небольшой, прогрессивный город. В числе претендентов, поговаривают, есть и Свердловская область. Точнее – Первоуральск. Там много молодежи, хорошая поддержка у «единороссов», есть работающие заводы, например, Динасовый недавно представили к правительственной награде.

Поговаривают, что на этой неделе губернатор Евгений Куйвашев вместе с другими главами регионов летит в Москву как раз чтобы попытаться пролоббировать свою вотчину. Правда, как отмечают наблюдатели, вряд ли его слово будет весомым. Скорее, сыграет свою роль в выборе первоуральской площадки тот факт, что замначальника управления внутренней политики АП, глава исполкома ОНФ, замруководителя избирательного штаба Путина в 2012 году Алексей Анисимов как раз родом из Первоуральска.

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