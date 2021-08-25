КПРФ снова пытается через суд вернуть Грудинина на выборы в Госдуму

КПРФ предприняла очередную попытку вернуть экс-кандидата на пост президента РФ, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы в Госдуму. Сегодня коммунисты обратились в президиум Верховного суда РФ, сообщил лидер компартии Геннадий Зюганов.

«Мы сейчас обратились в президиум Верховного суда, он обязан рассмотреть, мы просим президиум рассмотреть это в ближайшие дни, все документы есть»,– цитирует политика ТАСС.

Кроме того, КПРФ подготовила обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако, по словам Зюганова, хочет решить вопрос в российском суде. Лидер компартии «абсолютно уверен», что ЕСПЧ «восстановит права Грудинина». «Но боюсь, что это будет уже за рамками выборной кампании», – отметил он.

Напомним, ЦИК на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список КПРФ из 344 кандидатов на выборы в Госдуму, исключив из него Павла Грудинина на основании информации Генпрокуратуры о наличии у него зарубежных активов в офшоре в Белизе. Речь идет о 16 667 акциях Bontro LTD. Ранее в Центраизбирком поступило письмо от бывшей жены Грудинина, в котором говорится, что у него есть доля в иностранной компании. Зюганов назвал решение ЦИК «необоснованным и незаконным» и пообещал обжаловать его в Верховном суде РФ и ЕСПЧ. Он назвал снятие Грудинина с выборов политической местью.

19 августа апелляционная инстанция ВС РФ признала законным решение о недопуске Грудинина к думским выборам.

Голосование на выборах в Госдуму в этом году будет проходить 17, 18 и 19 сентября. Одновременно пройдут выборы глав девяти регионов РФ и 39 региональных парламентов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.08.21

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