Явка на референдуме в Казахстане превысила 50%

В Казахстане явка избирателей на референдум по поправкам в Конституцию превысила 50%. Об этом говорится в сообщении республиканской Центральной избирательной комиссии.

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 53,43% от общего количества граждан, включенных в списки», – сообщил ЦИК Казахстана.

Гражданам республики предстоит ответить на один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года».

Основная часть поправок направлена на отказ от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. При этом вводится запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Поправками также исключаются положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Исключено также его упоминание как об основателе независимого Казахстана, Елбасы (лидера нации) и о неизменности его статуса.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что голосование по поправкам в Конституцию станет залогом того, что произошедшие в январе протесты не повторятся. «Мы уверены в том, что повторения рецидива трагического января в нашей стране не будет. И залог этого, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы соответствующие уроки извлекли», – цитирует его слова Tengrinews.

Глава республики также обратил внимание, что поправки в Конституцию меняют «парадигму взаимоотношений между государством и обществом, на передний план выходят права человека. «Это крайне важно», – подчеркнул Токаев.

Нур-Султан, Светлана Антонова

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